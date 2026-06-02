Miss Croacia Impacta en Redes con Mensaje a Tim Payne

El nombre de Tim Payne se ha convertido en uno de los más comentados en redes sociales durante los últimos días. El futbolista neozelandés pasó de ser un jugador poco conocido fuera de Oceanía a transformarse en una inesperada sensación viral rumbo al Mundial 2026, acumulando millones de seguidores y atrayendo incluso la atención de celebridades internacionales.
Ahora, quien se sumó al fenómeno fue Ivana Knoll, la modelo e influencer croata conocida mundialmente como "Miss Croacia", famosa por sus apariciones durante el Mundial de Qatar 2022 y por su constante presencia en eventos deportivos internacionales, especialmente en la Fórmula 1.
El mensaje de Miss Croacia que incendió las redes
La influencer reaccionó a una publicación de FIFA dedicada exclusivamente a Tim Payne, donde destacaban el explosivo crecimiento digital del defensor de Nueva Zelanda. Entre miles de comentarios apareció el mensaje de Ivana Knoll, quien escribió una sola palabra: "Icónico".
Aunque breve, el comentario fue suficiente para provocar una ola de reacciones entre fanáticos, quienes han convertido al futbolista en tendencia constante durante las últimas semanas.
Muchos usuarios comenzaron a bromear sobre el nuevo estatus de Payne como "galán internacional", mientras otros aseguraban que el jugador ya trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno pop de internet.
¿Quién es Tim Payne y por qué se volvió viral?
El neozelandés Tim Payne, un futbolista acostumbrado a desarrollar su carrera lejos de los focos, se ha convertido en una de las historias más llamativas de la previa al Mundial 2026.
Todo inició gracias a una campaña viral nacida en Argentina que ha movilizado a millones de aficionados en su apoyo y en el de los 'All Whites'.
Internacional con Nueva Zelanda desde hace más de una década, el lateral del Wellington Phoenix era conocido hasta hace apenas unas semanas principalmente por los seguidores del fútbol oceánico, donde ha construido una trayectoria sólida y discreta, alejada de la atención mediática que suele acompañar a las grandes estrellas del fútbol mundial.
Esa realidad cambió de forma repentina cuando una campaña impulsada en redes sociales por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido como 'el Scarso', lo eligió como el candidato ideal para convertirse en el "protagonista" del Mundial al ser considerado el futbolista "menos conocido" entre los convocados para la cita.
"Faltan muy pocos días para que empiece el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un futbolista que nos uniera a todos, alguien al que apoyáramos sin importar nuestra nacionalidad?", planteó Scarsini en un vídeo publicado en Instagram.
El argentino buscó entre los convocados para el torneo al jugador con menos seguidores en redes sociales y su investigación terminó apuntando a Payne, que por entonces apenas superaba los 4,700 seguidores en Instagram.
La iniciativa se viralizó en cuestión de horas y disparó la popularidad del defensa neozelandés, que pasó de ser prácticamente un desconocido a reunir una comunidad global de más de 3.7 millones de seguidores a pocos días del inicio del torneo.
El fenómeno ha generado además memes, vídeos y hasta una canción viral bautizada como "No Payne, No Gain", compartida por aficionados y cuentas vinculadas al fútbol oceánico, que presenta al defensa como el inesperado héroe popular del Mundial.
Ivana Knoll y su vínculo con el mundo deportivo
Ivana Knoll ganó notoriedad mundial durante Qatar 2022 gracias a sus llamativos atuendos inspirados en la bandera de Croacia. Desde entonces, la influencer ha mantenido fuerte presencia en eventos deportivos y competencias de Fórmula 1, donde suele aparecer en boxes y zonas VIP.
La modelo acumula millones de seguidores y constantemente genera conversación en redes sociales por sus publicaciones relacionadas con el deporte, moda y entretenimiento.
Su interacción con Tim Payne provocó que miles de usuarios comenzaran a especular sobre el alcance internacional que ha tomado el futbolista neozelandés, quien continúa viviendo uno de los momentos más inesperados de su carrera.
El fenómeno rumbo al Mundial 2026
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, las redes sociales se han convertido en una plataforma clave para futbolistas, influencers y figuras mediáticas que logran conectar con aficionados de distintas partes del mundo.
En medio de esa ola digital, Tim Payne se posiciona como uno de los casos más curiosos del momento: un jugador que pasó del anonimato a convertirse en tendencia global gracias al humor de internet, la viralidad y ahora también al inesperado guiño de una de las modelos más famosas del ambiente deportivo.