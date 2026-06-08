Galíndez: El Sueño Mundialista de Ecuador

El veterano arquero de "La Tri" asegura que la selección llega más madura que en Catar 2022, respaldada por un grupo consolidado y una de las defensas más sólidas de las eliminatorias sudamericanas.

A sus 39 años, Hernán Galíndez vive los días previos al Mundial 2026 con una mezcla de serenidad, experiencia y gratitud. El arquero de Ecuador, uno de los referentes del plantel dirigido por Sebastián Beccacece, sabe que está ante la última gran aventura de su carrera y quiere disfrutar cada instante de una competición que hace algunos años parecía un sueño imposible.

El guardameta, que disputó la Copa del Mundo de Catar 2022, considera que la principal diferencia respecto a aquella experiencia es el aprendizaje acumulado por una generación que ahora llega más preparada para afrontar la máxima cita del futbol.

"Hoy sabemos lo que es jugar un Mundial", afirmó Galíndez al analizar la evolución de un equipo que ha crecido tanto en experiencia como en funcionamiento colectivo.

La trayectoria del arquero ha estado marcada por la perseverancia. Nacido en Rosario, Argentina, y nacionalizado ecuatoriano en 2019, encontró en Ecuador una segunda oportunidad para relanzar su carrera cuando atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida deportiva. Años después, se ha convertido en uno de los líderes de una selección que aspira a consolidarse entre las más competitivas del continente.

Ecuador llega al Mundial después de completar unas eliminatorias sobresalientes. El combinado sudamericano finalizó en el segundo puesto de la clasificación y recibió apenas cinco goles en 18 partidos, una cifra que refleja la fortaleza defensiva construida por el equipo durante los últimos años.

El arquero de la selección de Ecuador, Hernán Galíndez. - FIFA

Para Galíndez, el secreto de ese rendimiento no radica únicamente en la calidad de la última línea, sino en el compromiso colectivo. Desde los delanteros hasta los defensores, todos participan en la presión y recuperación del balón, una filosofía que ha permitido reducir al mínimo las oportunidades de los rivales.

El arquero también destaca la calidad de futbolistas como Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Joel Ordóñez, Ángelo Preciado y Félix Torres, jugadores que se han consolidado en ligas de primer nivel y que forman una de las defensas más respetadas de Sudamérica.

Sin embargo, Galíndez considera que el principal valor de Ecuador está en la unión del grupo. Muchos de los jugadores comparten vestuario desde las categorías juveniles y han recorrido juntos buena parte del proceso clasificatorio. Esa convivencia, asegura, ha fortalecido los lazos personales y la confianza dentro del equipo.

"Son un grupo de amigos jugando en una selección", resume el guardameta, convencido de que la armonía interna puede convertirse en una ventaja competitiva durante un torneo tan exigente como un Mundial.

El arquero no subestima a ninguno de los rivales que encontrará Ecuador en la fase de grupos. Costa de Marfil, Curazao y Alemania representan desafíos muy distintos, pero igualmente complejos. Por ello, insiste en que el equipo debe enfocarse partido a partido y evitar cualquier exceso de confianza.

"Todos los partidos tienen riesgo y todos los partidos se pueden ganar", sostiene.

Más allá del presente, Galíndez también observa con interés la evolución de su posición. Considera que el arquero moderno debe dominar el juego con los pies y adaptarse a las nuevas exigencias tácticas del fútbol actual, una transformación que ha cambiado radicalmente el puesto durante las últimas dos décadas.

Y mientras se prepara para defender el arco ecuatoriano en una nueva Copa del Mundo, conserva recuerdos imborrables de su infancia. Entre ellos, uno muy particular: el primer gol que recibió en su vida fue obra de un niño rosarino llamado Lionel Messi.

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