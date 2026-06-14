 Ecuador enfrenta a Costa de Marfil: 19 partidos invicto
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Netherlands Netherlands Japan Japan --
14 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Czech Republic Turkey
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Ecuador pone a prueba ante Costa de Marfil su invicto de 19 partidos

por Agencia EFE
El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece., EFE
El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece. / FOTO: EFE

La selección de Ecuador arranca este domingo frente a Costa de Marfil su camino en el Mundial 2026, al que llega con un invicto de 19 partidos y casi dos años bajo el mando del rosarino Sebastián Beccacece.

Costa de Marfil y Ecuador se medirán en un duelo inédito a partir de las 5 de la tarde (hora de Guatemala) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, hogar habitual de los Philadelphia Eagles de la NFL y con capacidad para 68 mil 324 espectadores.

Ecuador llega al Mundial como la gran revelación de la Conmebol, tras clasificarse en segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de Argentina, vigente campeona del mundo.

Desde que perdieron 1-0 contra Brasil en el debut de Beccacece en 2024, los ecuatorianos no conocen la derrota. Ecuador ha construido esa fiabilidad a partir de una solidez defensiva envidiable, con solo cinco goles encajados en los 18 partidos de las eliminatorias.

En esa defensa, el líder es Willian Pacho, doble campeón de Europa con el PSG, arropado por una línea de primer nivel: Joel Ordóñez (Brujas), Piero Hincapié (Arsenal), Alan Franco (Atlético Mineiro) y Pervis Estupiñán (Milan).

Pero el gran faro del proyecto es Moisés Caicedo, mediocentro del Chelsea, que enarbola la bandera de una nueva generación que conoce el éxito con sus clubes y sin deudas pendientes a nivel internacional.

La "Tri" casi no encaja goles, pero también le cuesta marcarlos: en las eliminatorias apenas promedió 0,78 por partido. La máxima referencia ofensiva de Ecuador sigue siendo el veterano Enner Valencia, que afronta a sus 36 años su tercera Copa del Mundo.

En su último preparatorio, hace menos de una semana, Ecuador goleó 3-0 a Guatemala, un soplo de aire fresco para aliviar esa sequía de gol. La "Tri" lleva desde finales de mayo concentrada en Columbus (Ohio), su campamento base durante todo el torneo.

"Sabemos que vamos a enfrentar a un grupo que es muy exigente y muy competitivo, que creo que le hace bien al Ecuador", aseguró Beccacece en los días previos al debut.

Costa de Marfil postDrogba

Igual que Ecuador acabó como segunda fuerza de Sudamérica en las eliminatorias, Costa de Marfil se clasificó al Mundial con billete directo como la segunda mejor selección de África, detrás de Túnez.

Campeona de África en 2023, cuando Emerse Faé fue contratado como entrenador interino, Costa de Marfil llega lanzada a este Mundial tras derrotar con un sorpresivo 2-1 a Francia hace apenas 10 días, una victoria que confirma que "Los Elefantes" van muy en serio.

Con un centro del campo muy potente, formado por el exbarcelonista Franck Kessié, Seko Fofana e Ibrahim Sangaré, Costa de Marfil buscará asfixiar a la zaga ecuatoriana y aprovechar la explosividad de sus delanteros: Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand.

Diallo, extremo del Manchester United, es la gran figura de una selección cuya columna vertebral milita en clubes de la élite europea y que finalmente ha pasado página de la era de Didier Drogba.

El duelo entre marfileños y ecuatorianos marcará el destino del Grupo E ya que el ganador se perfilará como el gran aspirante a discutirle el primer puesto a Alemania, que también este domingo abrirá la jornada contra la debutante Curazao en Houston, Texas, en Estados Unidos.

Etiquetas
EcuadorCosta de MarfilMundial 2026Conmebolm #destacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver