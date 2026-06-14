 Resultado Países Bajos vs. Japón - Grupo F Mundial 2026
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-- Netherlands Netherlands Japan Japan --
14 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Czech Republic Turkey
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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EN VIVO. Minuto a minuto del Países Bajos vs. Japón

por Christoper Chang
Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Países Bajos y Japón debutan en el Grupo F mundialista con un antecedente entre ambos países favorable a la 'Oranje'.

Dallas será el escenario donde Países Bajos y Japón levantarán el telón del Grupo F del Mundial 2026 este domingo, en un duelo que enfrenta a dos selecciones acostumbradas a competir en la élite internacional. La Oranje, tres veces finalista de la Copa del Mundo, llega con el objetivo de iniciar con autoridad su camino hacia el ansiado título que se le ha escapado en varias ocasiones, mientras que los Samuráis Azules buscan confirmar el crecimiento que han mostrado en las últimas décadas sobre la escena mundial.

El historial mundialista entre ambas selecciones es breve, pero cuenta con un antecedente de gran relevancia. Países Bajos y Japón se enfrentaron en la fase de grupos de Sudáfrica 2010, en un encuentro que terminó con victoria neerlandesa por 1-0 gracias a un gol de Wesley Sneijder. Aquel triunfo permitió a los europeos encaminarse hacia una campaña histórica que culminó con el subcampeonato del mundo, mientras que Japón avanzó a los octavos de final como segundo de grupo antes de caer en la tanda de penales frente a Paraguay. Así, dieciséis años después, ambos vuelven a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo con la misión de comenzar con el pie derecho su aventura en el Grupo F.

Minuto a minuto del Países Bajos vs. Japón

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Netherlands
Sistema: 4-3-3
Estado:
-
14/06/2026 - 14:00
Japan
Sistema: 3-4-2-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Ismail Elfath, USA

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Netherlands

  • 08/06
    Netherlands
    Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    Netherlands
    Netherlands 0 - 1 Algeria
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Netherlands
    Netherlands 1 - 1 Ecuador
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Netherlands
    Netherlands 2 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado
  • 17/11
    Netherlands
    Netherlands 4 - 0 Lithuania
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Últimos de Japan

  • 31/05
    Japan
    Japan 1 - 0 Iceland
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    England
    England 0 - 1 Japan
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Japan
    Friendlies | Finalizado
  • 18/11
    Japan
    Japan 3 - 0 Bolivia
    Friendlies | Finalizado
  • 14/11
    Japan
    Japan 2 - 0 Ghana
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Netherlands
Japan
0
Sin datos
0

Alineaciones

Netherlands
  • Bart Verbruggen
  • Denzel Dumfries
  • Jan Paul van Hecke
  • Virgil van Dijk
  • Micky van de Ven
  • Ryan Gravenberch
  • Frenkie de Jong
  • Tijjani Reijnders
  • Crysencio Summerville
  • Donyell Malen
  • Cody Gakpo
Japan
  • Zion Suzuki
  • Tsuyoshi Watanabe
  • Shogo Taniguchi
  • Hiroki Itō
  • Ritsu Doan
  • Daichi Kamada
  • Kaishu Sano
  • Keito Nakamura
  • Takefusa Kubo
  • Daizen Maeda
  • Ayase Ueda
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