Resultado Países Bajos vs. Japón - Grupo F Mundial 2026

Países Bajos y Japón debutan en el Grupo F mundialista con un antecedente entre ambos países favorable a la 'Oranje'.

Dallas será el escenario donde Países Bajos y Japón levantarán el telón del Grupo F del Mundial 2026 este domingo, en un duelo que enfrenta a dos selecciones acostumbradas a competir en la élite internacional. La Oranje, tres veces finalista de la Copa del Mundo, llega con el objetivo de iniciar con autoridad su camino hacia el ansiado título que se le ha escapado en varias ocasiones, mientras que los Samuráis Azules buscan confirmar el crecimiento que han mostrado en las últimas décadas sobre la escena mundial.

El historial mundialista entre ambas selecciones es breve, pero cuenta con un antecedente de gran relevancia. Países Bajos y Japón se enfrentaron en la fase de grupos de Sudáfrica 2010, en un encuentro que terminó con victoria neerlandesa por 1-0 gracias a un gol de Wesley Sneijder. Aquel triunfo permitió a los europeos encaminarse hacia una campaña histórica que culminó con el subcampeonato del mundo, mientras que Japón avanzó a los octavos de final como segundo de grupo antes de caer en la tanda de penales frente a Paraguay. Así, dieciséis años después, ambos vuelven a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo con la misión de comenzar con el pie derecho su aventura en el Grupo F.

Minuto a minuto del Países Bajos vs. Japón

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Netherlands Sistema: 4-3-3 Estado: - Japan Sistema: 3-4-2-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Ismail Elfath, USA Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Netherlands 08/06 Netherlands 2 - 1 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

03/06 Netherlands 0 - 1 Algeria

Friendlies | Finalizado

31/03 Netherlands 1 - 1 Ecuador

Friendlies | Finalizado

27/03 Netherlands 2 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

17/11 Netherlands 4 - 0 Lithuania

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de Japan 31/05 Japan 1 - 0 Iceland

Friendlies | Finalizado

31/03 England 0 - 1 Japan

Friendlies | Finalizado

28/03 Scotland 0 - 1 Japan

Friendlies | Finalizado

18/11 Japan 3 - 0 Bolivia

Friendlies | Finalizado

14/11 Japan 2 - 0 Ghana

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Netherlands Japan 0 Sin datos 0 Alineaciones Netherlands Netherlands Bart Verbruggen

Denzel Dumfries

Jan Paul van Hecke

Virgil van Dijk

Micky van de Ven

Ryan Gravenberch

Frenkie de Jong

Tijjani Reijnders

Crysencio Summerville

Donyell Malen

Cody Gakpo Japan Japan Zion Suzuki

Tsuyoshi Watanabe

Shogo Taniguchi

Hiroki Itō

Ritsu Doan

Daichi Kamada

Kaishu Sano

Keito Nakamura

Takefusa Kubo

Daizen Maeda

Ayase Ueda

Etiquetas