Resultado Países Bajos vs. Japón - Grupo F Mundial 2026

Países Bajos y Japón debutan en el Grupo F mundialista con un antecedente entre ambos países favorable a la 'Oranje'.
Dallas será el escenario donde Países Bajos y Japón levantarán el telón del Grupo F del Mundial 2026 este domingo, en un duelo que enfrenta a dos selecciones acostumbradas a competir en la élite internacional. La Oranje, tres veces finalista de la Copa del Mundo, llega con el objetivo de iniciar con autoridad su camino hacia el ansiado título que se le ha escapado en varias ocasiones, mientras que los Samuráis Azules buscan confirmar el crecimiento que han mostrado en las últimas décadas sobre la escena mundial.
El historial mundialista entre ambas selecciones es breve, pero cuenta con un antecedente de gran relevancia. Países Bajos y Japón se enfrentaron en la fase de grupos de Sudáfrica 2010, en un encuentro que terminó con victoria neerlandesa por 1-0 gracias a un gol de Wesley Sneijder. Aquel triunfo permitió a los europeos encaminarse hacia una campaña histórica que culminó con el subcampeonato del mundo, mientras que Japón avanzó a los octavos de final como segundo de grupo antes de caer en la tanda de penales frente a Paraguay. Así, dieciséis años después, ambos vuelven a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo con la misión de comenzar con el pie derecho su aventura en el Grupo F.
Minuto a minuto del Países Bajos vs. Japón
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Netherlands
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08/06Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
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03/06Netherlands 0 - 1 Algeria
Friendlies | Finalizado
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31/03Netherlands 1 - 1 Ecuador
Friendlies | Finalizado
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27/03Netherlands 2 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
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17/11Netherlands 4 - 0 Lithuania
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Japan
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31/05Japan 1 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
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31/03England 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
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28/03Scotland 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
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18/11Japan 3 - 0 Bolivia
Friendlies | Finalizado
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14/11Japan 2 - 0 Ghana
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Bart Verbruggen
- Denzel Dumfries
- Jan Paul van Hecke
- Virgil van Dijk
- Micky van de Ven
- Ryan Gravenberch
- Frenkie de Jong
- Tijjani Reijnders
- Crysencio Summerville
- Donyell Malen
- Cody Gakpo
- Zion Suzuki
- Tsuyoshi Watanabe
- Shogo Taniguchi
- Hiroki Itō
- Ritsu Doan
- Daichi Kamada
- Kaishu Sano
- Keito Nakamura
- Takefusa Kubo
- Daizen Maeda
- Ayase Ueda