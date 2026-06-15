 Irán en su debut en el mundial 2026
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01 Belgium Belgium Egypt Egypt 01
88:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Sweden Japan Netherlands Tunisia
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Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Uruguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
87
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Irán mide el impacto del boicot y el fenómeno viral de Tim Payne en su debut del Mundial

por Amilcar Avila
Seleccionados de Irán, EFE
Seleccionados de Irán / FOTO: EFE

El estreno de Irán en Estados Unidos llega marcado por las tensiones diplomáticas entre ambos países, mientras Nueva Zelanda vive un inesperado impulso mediático gracias a Tim Payne.

En medio de las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Teherán, Irán afronta este lunes el debut del Mundial 2026 en suelo estadounidense bajo un tenso ambiente político que contrasta con el "boom" del combinado de Nueva Zelanda a través del fenómeno viral en redes sociales del jugador Tim Payne.

El combinado iraní pisará territorio estadounidense por primera vez para iniciar un camino que se forja íntegramente en Estados Unidos, pero que se encuentra completamente condicionado por el cerco diplomático impuesto por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Y es que mientras los 47 equipos restantes gozan de bases en ciudades próximas a los encuentros, los iraníes deberán aterrizar apenas unas horas antes del pitido inicial, encarar el partido y salir el país de manera inmediata hacia su campamento base en la ciudad de Tijuana, en México.

Foto embed
Afición despide a Irán antes de su viaje a Estados Unidos - EFE

El plan original del conocido como Team Melli consistió en concentrar a los suyos en el estado de Arizona, un proyecto que tuvo que cancelarse apenas dos semanas antes del inicio del Mundial tras la negativa de Washington de emitir los visados y, en su lugar, emitir tarjetas de ingreso de un solo día.

Al bloqueo administrativo se suman otras severas restricciones impuestas por Trump, como el recorte de su comitiva técnica y la cancelación de entradas para sus aficionados, factores que hacen partir al equipo con apartente desventaja en el campo.

La insólita atmósfera que rodea el partido también se traslada a las vivencias personales de algunos de sus protagonistas, como es el caso del guardameta Alireza Beiranvand, una celebridad en Asia por su admirable historia de superación.

Y es que persa consagró su estrellato al futbol tras haber huido de su hogar nómada a los 12 años, llegando a dormir en las calles de Teherán mientras trabajaba temporalmente como limpiador de coches.

En el mismo vestuario destaca el delantero Sardar Azmoun, conocido por su particular pasión como criador de caballos de carreras, llegando a poseer más de 50 ejemplares en su ciudad natal de Gonbad-e Kavus, en el norte de Irán.

Nueva Zelanda y el triunfo del meme

La compleja coyuntura con la que parte Irán en el Mundial, y que parece lejos de apaciguarse en el plano geopolítico debido al recrudecimiento de las hostilidades en las últimos días entre ambas naciones, contrasta con Nueva Zelanda, su primer rival del Grupo G, en el que también se encuentran Bélgica y Egipto.

Los "All Whites"', históricamente considerados un equipo modesto y de corto recorrido en el panorama internacional, llegan a la cita con el respaldo de millones de nuevos aficionados que ni siquiera sabían ubicar sus clubes en el mapa hace apenas unas semanas.

El responsable de este repentino "boom" es Tim Payne, quien pasó de tener poco menos de 5,000 seguidores en Instagram a superar los 5.5 millones en cuestión de días.

Ni un gol de antología ni un fichaje millonario elevaron su figura, sino el propio Internet. Una campaña orquestada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini propuso a su comunidad convertir al futbolista con menos presencia digital del torneo en el próximo ídolo de masas.

Foto embed
Tim Payne - Tim Payne

Aunque Payne no resulta la principal figura técnica de los neozelandeses, su efímera fama impulsará anímicamente a una plantilla que busca capitalizar el desgaste de Irán, pese a que las apuestas colocan a los persas no solo como los ganadores del encuentro sino con muchas posibilidades de pasar de ronda.

Etiquetas
Estados UnidosFútbolIránMiamiNueva ZelandaMundial 2026DestacadasTim Payne

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