 Messi, Neymar y Ronaldo: Murales del Mundial en Calcuta
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Scotland SCO
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Haiti HAI
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Haiti HAI
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12/06 19:00 HS
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Paraguay PAR
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Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Netherlands NET
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
83
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
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Senegal SEN
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
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Algeria ALG
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Jordan JOR
Argentina ARG
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Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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Uzbekistan UZB
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Universo Futbol

Las caras de Messi, Neymar y Ronaldo decoran las calles de Calcuta por el Mundial

por Amilcar Avila
Un rickshaw pasa junto a un mural con imágenes de futbolistas brasileños en Howrah, Calcuta, en India., EFE
Un rickshaw pasa junto a un mural con imágenes de futbolistas brasileños en Howrah, Calcuta, en India. / FOTO: EFE

Aunque el críquet domina la pasión deportiva en India, el Mundial ha despertado una ola de admiración por figuras como Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo.

En la India, donde el críquet es considerado casi una religión, decenas de aficionados han inundado las calles de Calcuta con murales gigantescos de futbolistas icónicos como Lionel Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo en plena celebración del Mundial.

"¡Suuu! ¡Encara Messi, Messi, encara Messi!", se escucha gritar a los jóvenes indios del barrio replicando míticos cánticos del mundo del futbol en unas imágenes grabadas por EFE en la zona, que reflejan la pasión con la que se vive el torneo.

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Murales por el Mundial 2026 decoran las calles de Calcuta, India. - EFE

La vecina ciudad de Howrah, situada a menos de cinco kilómetros de Calcuta y considerada la meca del futbol en la India, luce estos días del Mundial coloridos murales hechos por los propios aficionados con las figuras históricas de las selecciones de Brasil, Portugal, España o Argentina.

En el cartel dedicado al astro de la selección de Brasil, se lee el popular mensaje en portugués "Dia triste pra quem duvidou" ("Día triste para quien dudó"), un lema muy extendido en redes sociales entre sus seguidores.

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Murales por el Mundial 2026 decoran las calles de Calcuta, India. - EFE

El estado de Bengala Occidental mantiene una admiración histórica por estos equipos y a lo largo de la historia se ha recordado a leyendas como Diego Armando maradona o Pelé, a los que ahora se suman figuras europeas de la talla del portugués Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, los aficionados indios que hoy celebran en las calles estuvieron a punto de quedarse sin ver el Mundial. Apenas cinco semanas antes del inicio del torneo el pasado 11 de junio, la FIFA aún mantenía abiertas y en secreto las negociaciones para la venta de los derechos de retransmisión en la India y China.

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Murales por el Mundial 2026 decoran las calles de Calcuta, India. - EFE

El organismo rector logró finalmente un acuerdo con el grupo "Z" (Zee Entertainment Enterprises Ltd.), tras rechazar previamente una oferta de apenas 20 millones de dólares de la alianza Reliance-Disney.

El pacto no solo garantiza la transmisión del actual Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el gigante asiático, sino que incluye un amplio paquete de competiciones hasta 2034.

Pese a tener una liga nacional mejor, la afición india aportó casi un 3% del alcance televisivo global en la pasada edición de Catar.

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Murales por el Mundial 2026 decoran las calles de Calcuta, India. - EFE
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