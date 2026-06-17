Harry Kane ya tiene más goles que Cristiano, Neymar y Maradona en los Mundiales

 Kane supera a Cristiano, Neymar y Maradona en Mundiales
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Ranking of third-placed teams
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Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
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Finalizado
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
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23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
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D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
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Medio Tiempo
England ENG
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Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Harry Kane ya tiene más goles que Cristiano, Neymar y Maradona en los Mundiales

por Amilcar Avila
Harry Kane anotó en el debut y victoria de Inglaterra en el Mundial 2026 ante Croacia., EFE
Harry Kane anotó en el debut y victoria de Inglaterra en el Mundial 2026 ante Croacia. / FOTO: EFE

El delantero Harry Kane llegó a los 10 goles en Mundiales: supera a Cristiano, Neymar y Maradona y apunta a Messi y Mbappé

Harry Kane continúa construyendo su legado en la Copa del Mundo. El delantero inglés, quien anotó este miércoles un doblete en el debut ante Croacia, alcanzó los 10 goles en Mundiales e igualó a Gary Lineker como máximo goleador de Inglaterra en la historia del torneo, una marca que durante más de tres décadas permaneció en manos de la leyenda de los Three Lions.

El capitán inglés llegó a la cifra durante el Mundial 2026, confirmando una regularidad extraordinaria en la máxima competición de selecciones. Desde su irrupción en Rusia 2018, donde conquistó la Bota de Oro con seis tantos, Kane ha mantenido un promedio goleador que lo sitúa entre los mejores artilleros que ha visto el torneo.

La dimensión de su logro se aprecia al compararlo con algunos de los nombres más importantes de la historia del futbol.

Con 10 goles en Copas del Mundo, Kane ya supera los registros de Cristiano Ronaldo, Diego Maradona y Neymar, quienes cuentan, cada uno, con ocho anotaciones mundialistas. También dejó atrás los nueve goles de figuras como Roberto Baggio y David Villa.

Además, el inglés ingresó en un grupo muy reducido de futbolistas que han alcanzado la barrera de los diez goles en la historia de los Mundiales. En esa lista aparecen leyendas como Pelé, Gerd Müller, Just Fontaine, Ronaldo Nazário, Miroslav Klose, Gabriel Batistuta, Thomas Müller y el propio Gary Lineker.

Entre los grandes goleadores de la era moderna, Kane todavía persigue marcas de enorme magnitud. Lionel Messi suma ya 16 goles en Mundiales, una cifra que lo coloca entre los máximos artilleros de todos los tiempos, mientras que Kylian Mbappé ya acumula 14 tantos y continúa escalando posiciones a un ritmo histórico. 

Aun así, el delantero inglés mantiene opciones de acercarse a ambos registros en esta edición del torneo.

Kane alcanzó la decena de goles en apenas 12 partidos mundialistas, los mismos encuentros que necesitó Lineker para llegar a esa cifra. Ambos comparten además el honor de haber ganado la Bota de Oro de un Mundial: Lineker lo hizo en México 1986 y Kane repitió la hazaña en Rusia 2018.

Con Inglaterra apenas iniciando su camino en el Mundial 2026, el atacante tiene por delante la oportunidad de superar en solitario a Lineker y seguir escalando en una clasificación reservada para los mejores goleadores que ha conocido la Copa del Mundo.

Etiquetas
InglaterraHarry KaneMundial 2026Destacadas

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