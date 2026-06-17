Harry Kane ya tiene más goles que Cristiano, Neymar y Maradona en los Mundiales

El delantero Harry Kane llegó a los 10 goles en Mundiales: supera a Cristiano, Neymar y Maradona y apunta a Messi y Mbappé

Harry Kane continúa construyendo su legado en la Copa del Mundo. El delantero inglés, quien anotó este miércoles un doblete en el debut ante Croacia, alcanzó los 10 goles en Mundiales e igualó a Gary Lineker como máximo goleador de Inglaterra en la historia del torneo, una marca que durante más de tres décadas permaneció en manos de la leyenda de los Three Lions.

El capitán inglés llegó a la cifra durante el Mundial 2026, confirmando una regularidad extraordinaria en la máxima competición de selecciones. Desde su irrupción en Rusia 2018, donde conquistó la Bota de Oro con seis tantos, Kane ha mantenido un promedio goleador que lo sitúa entre los mejores artilleros que ha visto el torneo.

La dimensión de su logro se aprecia al compararlo con algunos de los nombres más importantes de la historia del futbol.

Con 10 goles en Copas del Mundo, Kane ya supera los registros de Cristiano Ronaldo, Diego Maradona y Neymar, quienes cuentan, cada uno, con ocho anotaciones mundialistas. También dejó atrás los nueve goles de figuras como Roberto Baggio y David Villa.

Además, el inglés ingresó en un grupo muy reducido de futbolistas que han alcanzado la barrera de los diez goles en la historia de los Mundiales. En esa lista aparecen leyendas como Pelé, Gerd Müller, Just Fontaine, Ronaldo Nazário, Miroslav Klose, Gabriel Batistuta, Thomas Müller y el propio Gary Lineker.

Entre los grandes goleadores de la era moderna, Kane todavía persigue marcas de enorme magnitud. Lionel Messi suma ya 16 goles en Mundiales, una cifra que lo coloca entre los máximos artilleros de todos los tiempos, mientras que Kylian Mbappé ya acumula 14 tantos y continúa escalando posiciones a un ritmo histórico.

Aun así, el delantero inglés mantiene opciones de acercarse a ambos registros en esta edición del torneo.

Kane alcanzó la decena de goles en apenas 12 partidos mundialistas, los mismos encuentros que necesitó Lineker para llegar a esa cifra. Ambos comparten además el honor de haber ganado la Bota de Oro de un Mundial: Lineker lo hizo en México 1986 y Kane repitió la hazaña en Rusia 2018.

Con Inglaterra apenas iniciando su camino en el Mundial 2026, el atacante tiene por delante la oportunidad de superar en solitario a Lineker y seguir escalando en una clasificación reservada para los mejores goleadores que ha conocido la Copa del Mundo.

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