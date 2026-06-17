La madre del portero Vozinha podrá entrar en EE. UU. para ir al segundo partido de Cabo Verde

La historia que conmovió tras el empate ante España tendrá un final feliz: la madre de Vozinha estará presente en Miami.

La madre de Josimar Dias, Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde, recibirá a tiempo el visado que le permitirá viajar a Estados Unidos y acompañar a su hijo en el encuentro que los "Tiburones Azules" disputarán frente a Uruguay este domingo en Miami.

La noticia fue confirmada este miércoles por el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, quien informó que se agilizaron los trámites para que la madre del guardameta pueda asistir al compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España - EFE

"Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay", señaló Jeffries en un comunicado. El congresista, que tiene raíces caboverdianas por parte de su madre, añadió que se exoneraron los costos del proceso migratorio y que ya se coordinan los detalles del viaje para el esperado reencuentro familiar en Miami.

La situación salió a la luz después del histórico debut de Cabo Verde en una Copa del Mundo. Tras el empate sin goles frente a España, disputado el pasado lunes en Atlanta, Vozinha reveló que su madre no había logrado completar los trámites necesarios para ingresar al país y presenciar el primer partido mundialista de su carrera.

Vozinha fue una de las figuras de aquel encuentro. Sus intervenciones resultaron decisivas para que la selección africana, debutante absoluta en el torneo y considerada una de las menos favoritas del grupo, sumara un valioso punto ante la vigente campeona de Europa.

Jeffries destacó el impacto que ha tenido la participación de Cabo Verde entre los miembros de la diáspora caboverdiana y los aficionados al fútbol. Según afirmó, el equipo ha despertado admiración por su espíritu competitivo y capacidad de superar las expectativas en su primera experiencia mundialista.

El legislador explicó además que, al conocer que la madre de Vozinha no había podido asistir al estreno frente a España, contactó directamente con el secretario de Estado, Marco Rubio, para solicitar apoyo y facilitar su llegada al próximo encuentro.

"Agradezco al secretario Rubio, a los funcionarios del Departamento de Estado, al Gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por colaborar para hacerlo posible", expresó Jeffries.

Cabo Verde se medirá a Uruguay este domingo 21 de junio (4 de la tarde, hora de Guatemala) en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos dentro del Grupo H del Mundial 2026. Con información de EFE

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