La madre del portero Vozinha podrá entrar en EE. UU. para ir al segundo partido de Cabo Verde

 Vozinha: Madre del Portero Podrá Entrar en EE. UU.
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-- England England Croatia Croatia --
17 junio / 14:00
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
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Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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La madre del portero Vozinha podrá entrar en EE. UU. para ir al segundo partido de Cabo Verde

por Amilcar Avila
La madre de Vozinha llegará a Miami para verlo jugar el Mundial, EFE
La madre de Vozinha llegará a Miami para verlo jugar el Mundial / FOTO: EFE

La historia que conmovió tras el empate ante España tendrá un final feliz: la madre de Vozinha estará presente en Miami.

La madre de Josimar Dias, Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde, recibirá a tiempo el visado que le permitirá viajar a Estados Unidos y acompañar a su hijo en el encuentro que los "Tiburones Azules" disputarán frente a Uruguay este domingo en Miami.

La noticia fue confirmada este miércoles por el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, quien informó que se agilizaron los trámites para que la madre del guardameta pueda asistir al compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

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Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España - EFE

"Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay", señaló Jeffries en un comunicado. El congresista, que tiene raíces caboverdianas por parte de su madre, añadió que se exoneraron los costos del proceso migratorio y que ya se coordinan los detalles del viaje para el esperado reencuentro familiar en Miami.

La situación salió a la luz después del histórico debut de Cabo Verde en una Copa del Mundo. Tras el empate sin goles frente a España, disputado el pasado lunes en Atlanta, Vozinha reveló que su madre no había logrado completar los trámites necesarios para ingresar al país y presenciar el primer partido mundialista de su carrera.

Vozinha fue una de las figuras de aquel encuentro. Sus intervenciones resultaron decisivas para que la selección africana, debutante absoluta en el torneo y considerada una de las menos favoritas del grupo, sumara un valioso punto ante la vigente campeona de Europa.

Jeffries destacó el impacto que ha tenido la participación de Cabo Verde entre los miembros de la diáspora caboverdiana y los aficionados al fútbol. Según afirmó, el equipo ha despertado admiración por su espíritu competitivo y capacidad de superar las expectativas en su primera experiencia mundialista.

El legislador explicó además que, al conocer que la madre de Vozinha no había podido asistir al estreno frente a España, contactó directamente con el secretario de Estado, Marco Rubio, para solicitar apoyo y facilitar su llegada al próximo encuentro.

"Agradezco al secretario Rubio, a los funcionarios del Departamento de Estado, al Gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por colaborar para hacerlo posible", expresó Jeffries.

Cabo Verde se medirá a Uruguay este domingo 21 de junio (4 de la tarde, hora de Guatemala) en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos dentro del Grupo H del Mundial 2026. Con información de EFE

Etiquetas
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