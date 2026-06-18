Corea del Sur destaca preparación psicológica de la selección mexicana

La fortaleza mental de México recibe elogios desde Corea del Sur, cuyo especialista en rendimiento psicológico destacó la capacidad del Tri para competir bajo presión antes del duelo entre ambas selecciones en el Mundial 2026.

Han Doug Hyun, entrenador de rendimiento mental de la selección de Corea del Sur, elogió recientemente la fuerza psicológica de México, segundo rival de los asiáticos en esta Copa del Mundo.

"No se ven engreídos por la emoción de haber ganado el primer partido, ni están diciendo que definitivamente ganarán el segundo, sino que se notan ocupados en cómo preparar este juego, están situados exactamente en ese estado de equilibrio", afirmó Deock-Hyun en conferencia de prensa.

Corea del Sur se mide este jueves contra el anfitrión en Guadalajara en un partido en el que el vencedor será líder en solitario del grupo A, en el que también compiten República Checa y Sudáfrica.

"Tanto nuestro cuerpo técnico como los jugadores también se están preparando de gran manera para cumplir con los objetivos: avanzar tal como nos preparamos, haciendo lo que siempre hacemos", aseguró.

Luego de la victoria por 2-1 en su debut contra República Checa, vencer al "Tri" es el segundo objetivo de los "Guerreros del Taegeuk" para amarrar sus posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final.

La necesidad de tener a un entrenador de rendimiento mental en el equipo fue idea del seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, esto, con el objetivo de fortalecer la preparación de sus jugadores, principalmente de los que están por primera vez en un Mundial.

Han Doug Hyun trabaja cada día de la mano del cuerpo técnico para mejorar el aspecto psicológico y contribuir a la salud física de los jugadores, lo que ayudará al rendimiento físico al forjar una mentalidad de "espíritu de lucha y valentía".

El técnico de Corea del Sur espera la recuperación del delantero Oh Hyeon-gyu y el centrocampista Jun-Ho Bae, quienes en los últimos días trabajaron por separado para recuperarse de una lesión en el tobillo.

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