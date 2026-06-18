El día 8 del Mundial 2026, en 5 claves

 5 Claves del Día 8 del Mundial 2026
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-- Czech Republic Czech Republic South Africa South Africa --
18 junio / 10:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El día 8 del Mundial 2026, en 5 claves

por Agencia EFE
Cristiano Ronaldo tuvo un amargo debut con Portugal en el Mundial 2026, EFE
Cristiano Ronaldo tuvo un amargo debut con Portugal en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Colombia arranca como líder de su grupo, Cristiano Ronaldo se queda con sabor amargo en su estreno y México busca convertirse en una de las primeras selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final.

Se cumplen ocho días del Mundial 2026 entre un panorama intenso en la fase de grupos, con resultados que empiezan a perfilar clasificados y otros que apretan la pelea. Colombia tomó el liderato, Cristiano Ronaldo vivió un estreno frustrante, Inglaterra confirmó su poder ofensivo y el cierre de la primera jornada abre paso a partidos decisivos.

1. Victoria y liderato de Colombia

Colombia lidera el grupo K del Mundial 2026 al término de la primera jornada después de su victoria por 3-1 frente a Uzbekistán. Daniel Muñoz anotó el 0-1, Abbosbek Fayzullaev empató a la hora del encuentro, Luis Díaz marcó la diferencia en el 65 con el 1-2 y Jaminton Campaz sentenció con el 1-3 en los instantes finales.

Foto embed
Uzbekistán frente a Colombia en Mundial 2026 - EFE

2. La frustración de Cristiano Ronaldo

Al igual que España, Portugal decepcionó en su comienzo de Mundial 2026. Este jueves digiere un empate inesperado, con la frustración de Cristiano Ronaldo pese a alcanzar ya su sexta Copa del Mundo. Aunque se adelantó rápido por medio de Joao Neves, la República Democrática del Congo igualó al borde del descanso por medio de Yoane Wissa para el histórico 1-1 de su selección.

3. Kane e Inglaterra también golean

Como Lionel Messi con Argentina, Kylian Mbappé con Francia o Erling Haaland con Noruega, Harry Kane y su Inglaterra también empezaron el Mundial 2026 con goles y victoria, con el 4-2 con el que se impuso a Croacia en el cierre de la primera jornada del torneo. El goleador del Bayern marcó dos tantos en la primera parte, con 2-2 al descanso, y decidieron las dianas de Jude Bellingham y Anthony Gordon en la segunda mitad del duelo en Dallas. En el otro choque del grupo, Panamá perdió en el minuto 95 frente a Ghana (1-0).

4. México y Corea del Sur, por el pase a dieciseisavos

El comienzo de la segunda jornada del Mundial 2026 pone en juego los primeros pases a los dieciseisavos de final, con la selección de México enfrentada a Corea del Sur, ambas con tres puntos después de sus victorias iniciales. El ganador tendrá ya un sitio seguro en la siguiente ronda. Incluso el empate podría valerle a los dos en su choque antes su afición de Guadalajara.

Foto embed
Celebración de México ante Sudáfrica - Agencia EFE

5. El grupo B, ante su definición

Empatados todos en la primera jornada, todos además 1-1, la segunda cita es casi definitoria en el grupo B, con los enfrentamientos entre Suiza y Bosnia Herzegovina y entre Catar y Canadá. Los ganadores darán un paso adelante hacia la siguiente ronda del Mundial 2026. Los perdedores llegarán al límite a la última cita, que medirá a Suiza contra Canadá y a Bosnia contra Catar.

Foto embed
Bosnia celebra el gol de Jovo Lukic ante Canadá. - EFE
Etiquetas
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