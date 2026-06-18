El día 8 del Mundial 2026, en 5 claves

Colombia arranca como líder de su grupo, Cristiano Ronaldo se queda con sabor amargo en su estreno y México busca convertirse en una de las primeras selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final.

Se cumplen ocho días del Mundial 2026 entre un panorama intenso en la fase de grupos, con resultados que empiezan a perfilar clasificados y otros que apretan la pelea. Colombia tomó el liderato, Cristiano Ronaldo vivió un estreno frustrante, Inglaterra confirmó su poder ofensivo y el cierre de la primera jornada abre paso a partidos decisivos.

1. Victoria y liderato de Colombia

Colombia lidera el grupo K del Mundial 2026 al término de la primera jornada después de su victoria por 3-1 frente a Uzbekistán. Daniel Muñoz anotó el 0-1, Abbosbek Fayzullaev empató a la hora del encuentro, Luis Díaz marcó la diferencia en el 65 con el 1-2 y Jaminton Campaz sentenció con el 1-3 en los instantes finales.

Uzbekistán frente a Colombia en Mundial 2026 - EFE

2. La frustración de Cristiano Ronaldo

Al igual que España, Portugal decepcionó en su comienzo de Mundial 2026. Este jueves digiere un empate inesperado, con la frustración de Cristiano Ronaldo pese a alcanzar ya su sexta Copa del Mundo. Aunque se adelantó rápido por medio de Joao Neves, la República Democrática del Congo igualó al borde del descanso por medio de Yoane Wissa para el histórico 1-1 de su selección.

3. Kane e Inglaterra también golean

Como Lionel Messi con Argentina, Kylian Mbappé con Francia o Erling Haaland con Noruega, Harry Kane y su Inglaterra también empezaron el Mundial 2026 con goles y victoria, con el 4-2 con el que se impuso a Croacia en el cierre de la primera jornada del torneo. El goleador del Bayern marcó dos tantos en la primera parte, con 2-2 al descanso, y decidieron las dianas de Jude Bellingham y Anthony Gordon en la segunda mitad del duelo en Dallas. En el otro choque del grupo, Panamá perdió en el minuto 95 frente a Ghana (1-0).

4. México y Corea del Sur, por el pase a dieciseisavos

El comienzo de la segunda jornada del Mundial 2026 pone en juego los primeros pases a los dieciseisavos de final, con la selección de México enfrentada a Corea del Sur, ambas con tres puntos después de sus victorias iniciales. El ganador tendrá ya un sitio seguro en la siguiente ronda. Incluso el empate podría valerle a los dos en su choque antes su afición de Guadalajara.

Celebración de México ante Sudáfrica - Agencia EFE

5. El grupo B, ante su definición

Empatados todos en la primera jornada, todos además 1-1, la segunda cita es casi definitoria en el grupo B, con los enfrentamientos entre Suiza y Bosnia Herzegovina y entre Catar y Canadá. Los ganadores darán un paso adelante hacia la siguiente ronda del Mundial 2026. Los perdedores llegarán al límite a la última cita, que medirá a Suiza contra Canadá y a Bosnia contra Catar.

Bosnia celebra el gol de Jovo Lukic ante Canadá. - EFE

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