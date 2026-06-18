La primera jornada cierra con 75 tantos en 24 partidos y un goleador solitario: Lionel Messi

 75 Goles en 24 Partidos: Messi Brilla en la Primera Jornada
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01 Czech Republic Czech Republic South Africa South Africa 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Medio Tiempo
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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La primera jornada cierra con 75 tantos en 24 partidos y un goleador solitario: Lionel Messi

por Agencia EFE
Messi marcó un triplete ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026, EFE
Messi marcó un triplete ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

El Mundial 2026 arranca con promedio alto de goles, goleadas marcadas y Messi como líder inicial de la tabla de artilleros

Una media de 3.1 goles por partido dejó hasta este miércoles la primera jornada de la fase de doce grupos del primer Mundial jugado con selecciones de 48 países y al cabo de 7 días de competición, entre los 75 tantos celebrados, Lionel Messi emerge con líder con un triplete.

En la carrera por la consagración como máximo goleador de la edición 23 del torneo corren de momento con dos dianas el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane, el noruego Erling Haaland; y a este grupo selecto se han sumado con sorpresa el alemán Kai Havertz, el estadounidense Folarin Balogun, el sueco Yasin Ayari y el neozelandés Elijah Just.

Las goleadas más abultadas las infligieron Alemania a Curazao por 7-1 en el Grupo E, Suecia por 5-1 a Túnez en el F, Estados Unidos por 4-1 a Paraguay en el D, así como Noruega por 1-4 a Irak en el I.

El único partido que terminó sin goles hasta hoy fue el emotivo encuentro del Grupo H entre España y Cabo Verde.

La primera de las tres jornadas de la fase de grupos dejó tres expulsiones, todas en un solo partido, el inaugural, jugado en el estadio Azteca el 11 de junio. Las tarjetas rojas fueron para los sudafricanos Sphephelo "Yaya" Sithole y Themba Zwane, así como el mexicano César Montes, ya en tiempo añadido.

Así quedó el panorama de los doce grupos y queda dispuesta la segunda jornada a partir de este jueves:

Grupo A

México y Corea del Sur lideran con 3 puntos; República Checa y Sudáfrica cierran tras caer en el debut.

- Segunda jornada (18 de junio)

República Checa vs Sudáfrica

México vs Corea del Sur

Grupo B

Cuádruple empate entre Suiza, Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina luego de dos partidos con resultado idéntico: 1-1.

- Segunda jornada (18 de junio)

Canadá vs Catar

Suiza vs Bosnia y Herzegovina -

Grupo C

Escocia tiene 3 puntos al imponerse a Haití (1-0) y mira también por el retrovisor a Marruecos y Brasil, que dejaron 1-1 en el estreno.

- Segunda jornada (19 de junio)

Escocia vs Marruecos

Brasil vs Haití

Grupo D

Estados Unidos vapuleó por 4-1 a Paraguay y Australia derrotó por 2-0 a Turquía.

- Segunda jornada (19 de junio)

Estados Unidos vs Australia

Turquía vs Paraguay

Grupo E

Alemania infligió la más abultada goleada hasta ahora: por 7-1 sobre Curazao, y Costa de Marfil ganó en el último minuto por 1-0 a Ecuador.

- Segunda jornada (20 de junio)

Alemania vs Costa de Marfil

Ecuador vs Curazao

Grupo F

Suecia vapuleó por 5-1 a Túnez y Países Bajos cedió un empate 2-2 a Japón.

- Segunda jornada (20 de junio)

Países Bajos vs Suecia

Túnez vs Japón

Grupo G

Cuádruple empate tras el 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y el 1-1 de Bélgica con Egipto.

- Segunda jornada (21 de junio)

Bélgica vs Irán

Nueva Zelanda vs Egipto

Grupo H

Tercer grupo que cierra la primera jornada con un punto para los cuatro componentes. Arabia Saudita igualó 1-1 con Uruguay y España cedió un 0-0 a Cabo Verde.

- Segunda jornada (21 de junio)

España vs Arabia Saudí

Uruguay vs Cabo Verde

Grupo I

Noruega tomó el control con una goleada por 1-4 a Irak, y también con amplio dominio, Francia se instaló en la cima del grupo al doblegar por 3-1 a Senegal.

- Segunda jornada (22 de junio)

Francia vs Irak

Noruega vs Senegal

Grupo J

Argentina, campeón de la edición jugada hace cuatro años en Catar, goleó por 3-0 a Argelia y Austria por 3-1 a Jordania.

- Segunda jornada (22 de junio)

Argentina vs Austria

Jordania vs Argelia

Grupo K

En el último partido de la primera jornada de la fase de grupos Colombia ganó por 1-3 a Uzbekistán, mientras Portugal y República Democrática del Congo igualaron 1-1

- Segunda jornada (23 de junio)

Portugal vs Uzbekistán

Colombia vs RDC

Grupo L (23 de junio)

Inglaterra derrotó este miércoles por 4-2 a Croacia y comparte el liderato con Ghana, que venció por 1-0 a Panamá.

- Segunda jornada (23 de junio)

Inglaterra vs Ghana

Panamá vs Croacia

Etiquetas
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