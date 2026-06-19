Irán presenta una queja ante la FIFA por las “restricciones” impuestas en el Mundial

 Irán presenta queja a FIFA por restricciones en Mundial
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02 USA USA Australia Australia 00
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
61
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Irán presenta una queja ante la FIFA por las “restricciones” impuestas en el Mundial

por Agencia EFE
Irán empató en su debut mundialista ante Nueva Zelanda - EFE
Irán empató en su debut mundialista ante Nueva Zelanda / FOTO: Agencia EFE

La Federación Iraní de Fútbol (FFI) anunció este viernes que presentó una queja ante la FIFA por las restricciones que sufre la selección del país persa para poder viajar a Estados Unidos antes de los partidos.

Irán solicitó viajar a Los Ángeles dos días antes del partido del domingo contra Bélgica, dado que el encuentro se disputa a las 12 del mediodía, y buscaba disponer de tiempo para que los jugadores se aclimatasen y descansasen, pero la petición fue rechazada.

"La Federación Iraní de Fútbol considera que estas restricciones son incompatibles con el principio de igualdad de condiciones para los equipos participantes y podrían afectar a la preparación técnica de los equipos", indicó el organismo en un comunicado.

"En consecuencia, la Federación, al tiempo que expresa su descontento con esta decisión, ha presentado su protesta ante la FIFA a través de los canales oficiales", informó.

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Debut mundialista de Irán deja una imagen para la historia. - Instagram/teammellifootball

Esta misma situación ya se dio en el partido de Nueva Zelanda la semana pasada, cuando las autoridades estadounidenses solo permitieron a la selección iraní viajar un día antes.

Irán ha denunciado numerosos problemas para jugar los partidos en Estados Unidos.

La selección del país asiático ha establecido de hecho su centro de operaciones durante el Mundial en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

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Afición despide a Irán antes de su viaje a Estados Unidos - EFE

Según las autoridades iraníes, quince integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo no han recibieron autorización para ingresar en Estados Unidos.

La FFI denunció, además, antes del comienzo del campeonato, que Estados Unidos había revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

Es la cuarta edición del Mundial consecutiva a la que acude Irán, además de la séptima vez que participa en toda su historia. Sin embargo, nunca ha conseguido pasar de la primera ronda.

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