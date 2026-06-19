Técnico de Escocia: “Esta vez no somos favoritos y lo preferimos”

 Escocia: No ser favoritos es nuestra ventaja, dice técnico
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- USA USA Australia Australia --
19 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Técnico de Escocia: “Esta vez no somos favoritos y lo preferimos”

por Amilcar Avila
Celebración de Escocia tras el regreso a la Copa del Mundo de la FIFA
Celebración de Escocia tras el regreso a la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: EFE

El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, asumió las dificultades que encontrará su equipo ante Marruecos, que parte como favorita en el encuentro del viernes, de la segunda jornada del Mundial 2026, y dijo que eso puede favorecer la puesta en escena de los “Tartan Army”.

Escocia ganó a Haití, un combinado inferior. Esta vez, ante el conjunto africano, saltará al campo como víctima. Así se siente más cómodo el cuadro europeo, que pretende hacer historia y superar la fase de grupos de un Mundial por primera vez.

Un punto en el Boston Stadium llevará a Escocia a dieciseisavos. "Contra rivales fuertes tenemos que estar a un alto nivel. Lo sabemos. A veces, la mentalidad escocesa hace que nos sintamos más cómodos cuando somos menos favoritos. Fuimos favoritos contra Haití y el partido fue complicado pero logramos ganar", destacó Clarke.

"Esta vez somos menos favoritos y Escocia, a veces, lo prefiere así", insistió el seleccionador.

Sobre Marruecos, Steve Clarke subrayó que se trata de un equipo "muy talentoso con jugadores fantásticos".

"Tienen un gran espíritu de trabajo, potencia y velocidad. Tienen destellos de habilidad también y pueden abrir un partido perfectamente en el momento menos esperado. Pueden crear manos a manos y ganar en el uno contra uno", añadió.

"Para mí, Marruecos es un equipo de primer nivel. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel para competir", destacó. "Cuando juegas contra un equipo de los diez mejores del mundo tienes que ser bueno en lo que haces sin balón", subrayó el seleccionador en la rueda de prensa previa al partido frente a Marruecos.

"Debemos evitar pérdidas de balón, ser buenos con eso también. Marruecos es un equipo realmente muy bueno. Llegó a semifinales en el último mundial y creo que el de esta edición es un poco mejor todavía. Eso refleja la tarea que tienen los jugadores por delante", dijo Clarke.

El seleccionador de Escocia espera un partido incómodo para su equipo porque la posesión será de su rival: "Marruecos probablemente tenga más posesión que nosotros y lo que tenemos que asegurar es que, cuando lo tengamos nosotros, podamos amenazarles de verdad".

Sobre si los puntos logrados contra Haití pueden ser suficientes para la clasificación, Clarke no hace cálculos: "Solo tenemos que jugar el partido. Es como contra Haití, jugar el partido".

"Lo primero es tratar de ganar y si no se puede ganar, no perder", insistió el seleccionador. "Los cálculos, para los analistas y los apostadores, no nosotros", concluyó Steve Clarke. Con información de EFE

Foto embed
Selección de Escocia que disputa el Mundial 2026. - Redes
Etiquetas
FútbolEscociaMarruecosMundial 2026Destacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver