Ecuador y Curazao no tienen margen de error

 Ecuador y Curazao: Clave del Éxito Sin Margen de Error
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
45+
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Ecuador y Curazao no tienen margen de error

por Amilcar Avila
Ecuador perdió su primer partido del Mundial 2026, EFE
Ecuador perdió su primer partido del Mundial 2026 / FOTO: EFE

Las selecciones de Ecuador y Curazao se pondrán cara a cara este sábado en un encuentro que afrontarán sin margen de error tras caer en sus respectivos estrenos en la Copa del Mundo 2026.

Iniciar rápidamente una nueva racha positiva es la misión Ecuador después de que Costa de Marfil le pusiera punto final a una racha invicta que se extendió durante 19 encuentros.

Hacer historia es el objetivo de Curazao, duramente golpeado por Alemania en su estreno mundialista, aunque teniendo claro que su buen primer tiempo le hizo llegar a los 45 minutos igualado frente a un cuatro veces campeón.

Tras sus partidos en Houston y Filadelfia, el estadio de Kansas será ahora testigo de un encuentro enmarcado en el Grupo E que arbitrará el chino Ma Ning y que ya comenzó a tomar color.

Después de que los argentinos se adueñaran de esa ciudad para ver el debut de su selección, los ecuatorianos comenzaron a llegar en las últimas horas y son varios los sitios en los que se pueden ver las camisetas de color amarillo que los acompañan.

Mientras tanto, el equipo de Sebastián Beccacece continúa preparándose para una cita en la que buscará mejorar su acierto de cara a la portería rival tras lo ocurrido en su debut.

Foto embed
Acción de juego entre Costa de Marfil y Ecuador - EFE

El entrenador apostará por un once que volverá a estar liderado por tres figuras del fútbol mundial: los defensores William Pacho y Piero Hincapié y el centrocampista Moisés Caicedo.

Junto a ellos podrían repetir Henán Galindez; Alan Franco, Joel Ordóñez; John Yeboah Zamora, Pedro Vite, Alan Minda; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Tampoco se descarta que el director técnico haga modificaciones y apueste por la velocidad de Pervis Estupiñán, el talento de Kendry Paez o la capacidad goleadora de Kevin Rodríguez.

Del otro lado, Dick Advocaat podría repetir un equipo que jugó un buen primer tiempo frente a Alemania, pero que en la segunda parte se vino abajo.

Eloy Room; Serel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong; Jürgen Locadia y Sontje Hanses jugaron desde el inicio el mencionado encuentro y podrían volver a hacerlo.

De esta forma, ambos equipos se preparan para un partido que afrontarán sabiendo que un error puede dejarlos con un pie fuera del Mundial y que una victoria les llevará a pelear hasta las últimas consecuencias. Con información de EFE

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Livano Comenencia marcó el primer gol de Curazao en un Mundial - EFE
Etiquetas
EcuadorFútbolCopa del MundoMundial 2026Curazao

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