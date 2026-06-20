Un museo de récords: la camiseta de Messi en el Mundial 2026

 Camiseta de Messi en Mundial 2026: Museo de Récords
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-- Ecuador Ecuador Curacao Curacao --
20 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Sweden Japan Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Un museo de récords: la camiseta de Messi en el Mundial 2026

por Amilcar Avila
Festejo de Lionel Messi en Mundial 2026
Festejo de Lionel Messi en Mundial 2026 / FOTO: EFE

El capitán argentino no solo comparte el récord goleador histórico de los Mundiales, sino que también luce cuatro parches distintivos de la FIFA, más que cualquier otro futbolista presente en la Copa del Mundo.

Lionel Messi sigue acumulando marcas en los Mundiales. El argentino acaparó los reflectores en su debut en la Copa del Mundo de 2026 al firmar un triplete que le permitió alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo con 16 anotaciones, pero ese no es el único récord que presume en esta edición.

La camiseta número 10 de Argentina es también la más condecorada del campeonato. Ningún otro jugador presente en el Mundial luce tantos distintivos oficiales de la FIFA como el capitán albiceleste, cuya elástica reúne cuatro parches que resumen una carrera repleta de logros.

El primero se encuentra en el centro del pecho y corresponde al escudo especial que identifica a Argentina como vigente campeona del mundo tras su consagración en Catar 2022. 

A ello se suma el parche oficial del Mundial 2026, ubicado en la manga derecha y utilizado por todos los participantes del torneo. Sin embargo, ahí comienzan las diferencias respecto al resto de futbolistas.

Foto embed
Messi, el de más parches del Mundial 2026 - AFA

Junto a esa insignia aparece el denominado "Legacy Badge" o insignia heredada, un reconocimiento reservado para jugadores con una trayectoria excepcional en las Copas del Mundo. Messi lo porta por haber disputado de manera consecutiva las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 antes de presentarse en Norteamérica 2026.

La colección se completa con otro distintivo exclusivo: el parche que lo acredita como ganador del Balón de Oro del Mundial anterior, premio que recibió tras liderar a Argentina hacia el título en Catar.

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La camiseta de Messi es la más decorada del Mundial 2026 - AFA

Cada uno de esos emblemas representa un capítulo distinto de la carrera del rosarino. Uno recuerda su condición de campeón mundial, otro su presencia en la edición actual, un tercero reconoce su extraordinaria longevidad en la competición y el último lo identifica como el mejor jugador del pasado torneo.

Más allá de los goles y los récords estadísticos, la camiseta de Messi se ha convertido en una especie de resumen visual de su legado. Ningún otro futbolista en el Mundial 2026 reúne tantos reconocimientos oficiales en una sola elástica.

A sus 39 años, el argentino continúa ampliando una historia que parece no tener fin. Y mientras persigue más récords sobre el césped, su camiseta ya cuenta, por sí sola, buena parte de la leyenda.

Etiquetas
ArgentinaMessiMundial 2026#LeyendasMundial2026

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