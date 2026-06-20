Un museo de récords: la camiseta de Messi en el Mundial 2026

El capitán argentino no solo comparte el récord goleador histórico de los Mundiales, sino que también luce cuatro parches distintivos de la FIFA, más que cualquier otro futbolista presente en la Copa del Mundo.

Lionel Messi sigue acumulando marcas en los Mundiales. El argentino acaparó los reflectores en su debut en la Copa del Mundo de 2026 al firmar un triplete que le permitió alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo con 16 anotaciones, pero ese no es el único récord que presume en esta edición.

La camiseta número 10 de Argentina es también la más condecorada del campeonato. Ningún otro jugador presente en el Mundial luce tantos distintivos oficiales de la FIFA como el capitán albiceleste, cuya elástica reúne cuatro parches que resumen una carrera repleta de logros.

El primero se encuentra en el centro del pecho y corresponde al escudo especial que identifica a Argentina como vigente campeona del mundo tras su consagración en Catar 2022.

A ello se suma el parche oficial del Mundial 2026, ubicado en la manga derecha y utilizado por todos los participantes del torneo. Sin embargo, ahí comienzan las diferencias respecto al resto de futbolistas.

Messi, el de más parches del Mundial 2026 - AFA

Junto a esa insignia aparece el denominado "Legacy Badge" o insignia heredada, un reconocimiento reservado para jugadores con una trayectoria excepcional en las Copas del Mundo. Messi lo porta por haber disputado de manera consecutiva las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 antes de presentarse en Norteamérica 2026.

La colección se completa con otro distintivo exclusivo: el parche que lo acredita como ganador del Balón de Oro del Mundial anterior, premio que recibió tras liderar a Argentina hacia el título en Catar.

La camiseta de Messi es la más decorada del Mundial 2026 - AFA

Cada uno de esos emblemas representa un capítulo distinto de la carrera del rosarino. Uno recuerda su condición de campeón mundial, otro su presencia en la edición actual, un tercero reconoce su extraordinaria longevidad en la competición y el último lo identifica como el mejor jugador del pasado torneo.

Más allá de los goles y los récords estadísticos, la camiseta de Messi se ha convertido en una especie de resumen visual de su legado. Ningún otro futbolista en el Mundial 2026 reúne tantos reconocimientos oficiales en una sola elástica.

A sus 39 años, el argentino continúa ampliando una historia que parece no tener fin. Y mientras persigue más récords sobre el césped, su camiseta ya cuenta, por sí sola, buena parte de la leyenda.

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