La realeza toma Houston: el rey y la reina de Países Bajos asistirán al duelo ante Suecia

Guillermo Alejandro, Máxima y la princesa Ariane estarán presentes en el partido de la Oranje por la segunda jornada del Mundial 2026.

La selección de Países Bajos tendrá un apoyo muy especial en su compromiso de este sábado ante Suecia. Según informó el diario estadounidense "Houston Chronicle", el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Ariane asistirán al encuentro que se disputará en Houston, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026.

La presencia de la familia real neerlandesa añade un atractivo adicional a uno de los partidos más esperados de la fecha. El encuentro puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

De acuerdo con la publicación del medio estadounidense, la visita forma parte del respaldo habitual que la Casa Real de los Países Bajos brinda a sus deportistas en las grandes competiciones internacionales, especialmente cuando se trata de la selección nacional de futbol.

Cabe resaltar, según una nota de "Infobae", la familia real, tras este partido, tiene previsto tomar un vuelo desde Houston hasta Kansas City para asistir al encuentro entre Ecuador y Curazao, territorio que forma parte del Reino de los Países Bajos.

La Oranje llega a Houston después de empatar 2-2 con Japón en su debut mundialista, un resultado que le obliga a sumar para no complicar su camino en el torneo. Suecia, en cambio, afronta el duelo con la confianza reforzada tras imponerse con autoridad por 5-1 a Túnez en la primera jornada.

Dicho diario también destacó la expectativa generada por la llegada de miles de aficionados neerlandeses a Texas, donde se espera una nueva edición de la tradicional marea naranja que suele acompañar a la selección en los grandes eventos futbolísticos.

Aficionados llegan al partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington. - EFE

No es la primera vez que Guillermo Alejandro y Máxima acompañan a la Oranje en una competición internacional. A lo largo de los años, la familia real ha sido una presencia frecuente en Mundiales, Eurocopas y Juegos Olímpicos, convirtiéndose en una imagen habitual entre los seguidores del combinado neerlandés.

Así, mientras Países Bajos busca una victoria clave sobre el césped, las tribunas de Houston también tendrán un toque de realeza. El rey, la reina y la princesa Ariane serán algunos de los espectadores más ilustres de una jornada que promete captar la atención tanto dentro como fuera del campo.

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