La realeza toma Houston: el rey y la reina de Países Bajos asistirán al duelo ante Suecia

 La realeza en Houston: reyes de Países Bajos ante Suecia
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Medio Tiempo
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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La realeza toma Houston: el rey y la reina de Países Bajos asistirán al duelo ante Suecia

por Amilcar Avila
El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, de Países Bajos, Casa Real de Países Bajos
El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, de Países Bajos / FOTO: Casa Real de Países Bajos

Guillermo Alejandro, Máxima y la princesa Ariane estarán presentes en el partido de la Oranje por la segunda jornada del Mundial 2026.

La selección de Países Bajos tendrá un apoyo muy especial en su compromiso de este sábado ante Suecia. Según informó el diario estadounidense "Houston Chronicle", el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Ariane asistirán al encuentro que se disputará en Houston, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026.

La presencia de la familia real neerlandesa añade un atractivo adicional a uno de los partidos más esperados de la fecha. El encuentro puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

De acuerdo con la publicación del medio estadounidense, la visita forma parte del respaldo habitual que la Casa Real de los Países Bajos brinda a sus deportistas en las grandes competiciones internacionales, especialmente cuando se trata de la selección nacional de futbol.

Cabe resaltar, según una nota de "Infobae", la familia real, tras este partido, tiene previsto tomar un vuelo desde Houston hasta Kansas City para asistir al encuentro entre Ecuador y Curazao, territorio que forma parte del Reino de los Países Bajos.

La Oranje llega a Houston después de empatar 2-2 con Japón en su debut mundialista, un resultado que le obliga a sumar para no complicar su camino en el torneo. Suecia, en cambio, afronta el duelo con la confianza reforzada tras imponerse con autoridad por 5-1 a Túnez en la primera jornada.

Dicho diario también destacó la expectativa generada por la llegada de miles de aficionados neerlandeses a Texas, donde se espera una nueva edición de la tradicional marea naranja que suele acompañar a la selección en los grandes eventos futbolísticos.

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Aficionados llegan al partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington. - EFE

No es la primera vez que Guillermo Alejandro y Máxima acompañan a la Oranje en una competición internacional. A lo largo de los años, la familia real ha sido una presencia frecuente en Mundiales, Eurocopas y Juegos Olímpicos, convirtiéndose en una imagen habitual entre los seguidores del combinado neerlandés.

Así, mientras Países Bajos busca una victoria clave sobre el césped, las tribunas de Houston también tendrán un toque de realeza. El rey, la reina y la princesa Ariane serán algunos de los espectadores más ilustres de una jornada que promete captar la atención tanto dentro como fuera del campo.

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