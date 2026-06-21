Irán desafía a Bélgica entre polémicas migratorias y la necesidad de sumar en el Mundial

El Team Melli llega condicionado por las restricciones de ingreso a Estados Unidos y con menos de 24 horas de preparación antes de un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar de ronda.

La selección de Irán afrontará este domingo uno de los desafíos más exigentes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida a Bélgica en el Estadio de Los Ángeles, en un encuentro marcado no solo por la trascendencia deportiva, sino también por la controversia generada alrededor de las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos.

El compromiso, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G, encuentra al Team Melli en una situación compleja. Además de necesitar un resultado positivo para mantener intactas sus opciones de clasificación, el conjunto asiático llega envuelto en una disputa con las autoridades estadounidenses por las condiciones de acceso al país.

Desde el inicio del torneo, Irán estableció su campamento de concentración en Tijuana, México, desde donde ha tenido que coordinar sus desplazamientos hacia las sedes estadounidenses. La ubicación de su base operativa responde precisamente a las dificultades de ingreso y permanencia en territorio norteamericano que han acompañado a la delegación durante la Copa del Mundo.

Afición despide a Irán antes de su viaje a Estados Unidos - EFE

La Federación Iraní de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA después de que el gobierno de Estados Unidos rechazara la solicitud para que la delegación ingresara con antelación a California y pudiera preparar el encuentro en igualdad de condiciones.

Como consecuencia, el equipo dirigido por Amir Ghalenoei aterrizó en territorio estadounidense apenas un día antes del partido, lo que reduce considerablemente el tiempo disponible para entrenamientos, recuperación física y adaptación al entorno.

La situación ha provocado malestar dentro de la concentración iraní. Tanto miembros del cuerpo técnico como jugadores han expresado su frustración por unas medidas que consideran perjudiciales para el rendimiento del equipo en plena disputa de una Copa del Mundo.

El problema ya había quedado en evidencia tras el debut frente a Nueva Zelanda. Luego de disputar ese encuentro, Irán fue obligado a abandonar el país inmediatamente, sin la posibilidad de pasar la noche en territorio estadounidense pese a que el partido terminó en horario nocturno.

Celebración de Irán frente a Nueva Zelanda - EFE

Ante este escenario, Ghalenoei ha intentado minimizar el impacto mediante sesiones de recuperación improvisadas en el hotel de concentración. Sin embargo, la situación ha reabierto el debate sobre la influencia de factores políticos y administrativos en una competición que busca garantizar la igualdad de condiciones para todas las selecciones.

Más allá de la polémica, Irán sabe que el balón seguirá siendo el juez definitivo. El empate conseguido ante Nueva Zelanda dejó al equipo con la obligación de sumar frente a Bélgica para evitar llegar a la última jornada dependiendo de otros resultados.

Una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones de clasificación, mientras que una victoria lo colocaría en una posición favorable para luchar por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Del otro lado estará una Bélgica que tampoco puede permitirse tropiezos. Los Diablos Rojos llegaron al torneo con la intención de dejar atrás la decepción sufrida en Catar 2022, donde quedaron eliminados en la fase de grupos pese a figurar entre los candidatos.

Sin embargo, el inesperado empate frente a Egipto en su debut aumentó la presión sobre el combinado europeo, que ahora necesita una actuación convincente para encaminar su clasificación y recuperar sensaciones.

Partido entre Bélgica y Egipto por el Grupo G del Mundial - Agencia EFE

Con la tensión política como telón de fondo y la clasificación en juego, Irán y Bélgica protagonizarán uno de los partidos más cargados de significado de la jornada mundialista.

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