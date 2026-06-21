Irán desafía a Bélgica entre polémicas migratorias y la necesidad de sumar en el Mundial

 Irán vs Bélgica: Polémicas Migratorias en el Mundial
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Paraguay Turkey
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Irán desafía a Bélgica entre polémicas migratorias y la necesidad de sumar en el Mundial

por Amilcar Avila
Debut mundialista de Irán deja una imagen para la historia., Instagram/teammellifootball
Debut mundialista de Irán deja una imagen para la historia. / FOTO: Instagram/teammellifootball

El Team Melli llega condicionado por las restricciones de ingreso a Estados Unidos y con menos de 24 horas de preparación antes de un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar de ronda.

La selección de Irán afrontará este domingo uno de los desafíos más exigentes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida a Bélgica en el Estadio de Los Ángeles, en un encuentro marcado no solo por la trascendencia deportiva, sino también por la controversia generada alrededor de las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos.

El compromiso, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G, encuentra al Team Melli en una situación compleja. Además de necesitar un resultado positivo para mantener intactas sus opciones de clasificación, el conjunto asiático llega envuelto en una disputa con las autoridades estadounidenses por las condiciones de acceso al país.

Desde el inicio del torneo, Irán estableció su campamento de concentración en Tijuana, México, desde donde ha tenido que coordinar sus desplazamientos hacia las sedes estadounidenses. La ubicación de su base operativa responde precisamente a las dificultades de ingreso y permanencia en territorio norteamericano que han acompañado a la delegación durante la Copa del Mundo.

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Afición despide a Irán antes de su viaje a Estados Unidos - EFE

La Federación Iraní de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA después de que el gobierno de Estados Unidos rechazara la solicitud para que la delegación ingresara con antelación a California y pudiera preparar el encuentro en igualdad de condiciones.

Como consecuencia, el equipo dirigido por Amir Ghalenoei aterrizó en territorio estadounidense apenas un día antes del partido, lo que reduce considerablemente el tiempo disponible para entrenamientos, recuperación física y adaptación al entorno.

La situación ha provocado malestar dentro de la concentración iraní. Tanto miembros del cuerpo técnico como jugadores han expresado su frustración por unas medidas que consideran perjudiciales para el rendimiento del equipo en plena disputa de una Copa del Mundo.

El problema ya había quedado en evidencia tras el debut frente a Nueva Zelanda. Luego de disputar ese encuentro, Irán fue obligado a abandonar el país inmediatamente, sin la posibilidad de pasar la noche en territorio estadounidense pese a que el partido terminó en horario nocturno.

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Celebración de Irán frente a Nueva Zelanda - EFE

Ante este escenario, Ghalenoei ha intentado minimizar el impacto mediante sesiones de recuperación improvisadas en el hotel de concentración. Sin embargo, la situación ha reabierto el debate sobre la influencia de factores políticos y administrativos en una competición que busca garantizar la igualdad de condiciones para todas las selecciones.

Más allá de la polémica, Irán sabe que el balón seguirá siendo el juez definitivo. El empate conseguido ante Nueva Zelanda dejó al equipo con la obligación de sumar frente a Bélgica para evitar llegar a la última jornada dependiendo de otros resultados.

Una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones de clasificación, mientras que una victoria lo colocaría en una posición favorable para luchar por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Del otro lado estará una Bélgica que tampoco puede permitirse tropiezos. Los Diablos Rojos llegaron al torneo con la intención de dejar atrás la decepción sufrida en Catar 2022, donde quedaron eliminados en la fase de grupos pese a figurar entre los candidatos.

Sin embargo, el inesperado empate frente a Egipto en su debut aumentó la presión sobre el combinado europeo, que ahora necesita una actuación convincente para encaminar su clasificación y recuperar sensaciones.

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Partido entre Bélgica y Egipto por el Grupo G del Mundial - Agencia EFE

Con la tensión política como telón de fondo y la clasificación en juego, Irán y Bélgica protagonizarán uno de los partidos más cargados de significado de la jornada mundialista.

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