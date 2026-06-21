Nueva Zelanda y Egipto protagonizan un choque entre equipos con crecientes ambiciones

Nueva Zelanda y Egipto llegan igualados en el Grupo G tras un estreno positivo y con la mira puesta en una victoria clave en Vancouver.

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentarán este domingo en Vancouver en un partido con aroma de oportunidad histórica para dos selecciones que salieron reforzadas de su estreno mundialista y que llegan igualadas en el Grupo G, donde los cuatro equipos tienen un punto.

Egipto, que empató 1-1 ante Bélgica en Seattle, aterriza en el duelo con la sensación de haber demostrado que puede competir contra rivales de más cartel y con la obligación de convertir ese buen inicio en un paso firme hacia la clasificación.

La selección de Hossam Hassan nunca ha disputado una fase eliminatoria de un Mundial y sabe que el partido ante Nueva Zelanda puede marcar el rumbo de un grupo que también completan Bélgica e Irán.

El cuerpo técnico egipcio, sin embargo, ha intentado rebajar cualquier conato de euforia. Según medios egipcios, Hossam Hassan y su hermano Ibrahim, director de la selección, reunieron a la plantilla antes del viaje a Canadá para transmitir un mensaje claro: "Egipto primero", concentración absoluta y ninguna distracción tras el empate ante los belgas.

Partido entre Bélgica y Egipto por el Grupo G del Mundial - Agencia EFE

La logística también ha entrado en la preparación. Egipto viajó este viernes a Vancouver y ha modificado su plan inicial para reducir el desgaste físico de los jugadores: después del partido no regresará a Spokane, su base mundialista, sino que se desplazará directamente a Seattle el 22 de junio para preparar el tercer encuentro, ante Irán.

En lo deportivo, los faraones se apoyan en la jerarquía de Mohamed Salah, en la amenaza de Omar Marmoush y en el momento de Emam Ashour, autor del gol ante Bélgica en el minuto 20. El empate llegó en la segunda parte, con un autogol de Mohamed Hany, pero el 1-1 dejó a Egipto con la moral alta y con la sensación de que el grupo está abierto.

Nueva Zelanda, por su parte, ya no parece el rival más débil.

El 2-2 ante Irán en Los Ángeles elevó la autoestima de los 'All whites', que siguen sin haber ganado un partido mundialista (sus siete encuentros acabaron en cuatro empates y tres derrotas), pero que estuvieron más cerca que nunca de hacerlo en su estreno en el Mundial 2026 gracias a un doblete de Elijah Just y a una actuación que el seleccionador Darren Bazeley calificó como una de las mejores desde que trabaja con los kiwis.

El técnico neozelandés aseguró que ese encuentro estableció un nuevo estándar para el equipo y que todavía hay margen de mejora. La presencia de Chris Wood como referencia ofensiva, el buen momento de Just y la aportación de Sarpreet Singh alimentan la confianza de una selección que disputa su tercera Copa del Mundo y que también sueña con alcanzar por primera vez la fase eliminatoria.

En Vancouver, Egipto quiere confirmar que el empate ante Bélgica no fue una casualidad y Nueva Zelanda pretende transformar su crecimiento en la primera victoria mundialista de su historia.

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