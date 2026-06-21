Nueva Zelanda y Egipto protagonizan un choque entre equipos con crecientes ambiciones

 Choque de Ambiciones: Nueva Zelanda vs Egipto
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00 Belgium Belgium Iran Iran 00
75:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Iran New Zealand Belgium Egypt
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Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
74
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Nueva Zelanda y Egipto protagonizan un choque entre equipos con crecientes ambiciones

por Amilcar Avila
Mohamed Salah, la figura de la selección de Egipto. , EFE
Mohamed Salah, la figura de la selección de Egipto. / FOTO: EFE

Nueva Zelanda y Egipto llegan igualados en el Grupo G tras un estreno positivo y con la mira puesta en una victoria clave en Vancouver.

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentarán este domingo en Vancouver en un partido con aroma de oportunidad histórica para dos selecciones que salieron reforzadas de su estreno mundialista y que llegan igualadas en el Grupo G, donde los cuatro equipos tienen un punto.

Egipto, que empató 1-1 ante Bélgica en Seattle, aterriza en el duelo con la sensación de haber demostrado que puede competir contra rivales de más cartel y con la obligación de convertir ese buen inicio en un paso firme hacia la clasificación.

La selección de Hossam Hassan nunca ha disputado una fase eliminatoria de un Mundial y sabe que el partido ante Nueva Zelanda puede marcar el rumbo de un grupo que también completan Bélgica e Irán.

El cuerpo técnico egipcio, sin embargo, ha intentado rebajar cualquier conato de euforia. Según medios egipcios, Hossam Hassan y su hermano Ibrahim, director de la selección, reunieron a la plantilla antes del viaje a Canadá para transmitir un mensaje claro: "Egipto primero", concentración absoluta y ninguna distracción tras el empate ante los belgas.

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Partido entre Bélgica y Egipto por el Grupo G del Mundial - Agencia EFE

La logística también ha entrado en la preparación. Egipto viajó este viernes a Vancouver y ha modificado su plan inicial para reducir el desgaste físico de los jugadores: después del partido no regresará a Spokane, su base mundialista, sino que se desplazará directamente a Seattle el 22 de junio para preparar el tercer encuentro, ante Irán.

En lo deportivo, los faraones se apoyan en la jerarquía de Mohamed Salah, en la amenaza de Omar Marmoush y en el momento de Emam Ashour, autor del gol ante Bélgica en el minuto 20. El empate llegó en la segunda parte, con un autogol de Mohamed Hany, pero el 1-1 dejó a Egipto con la moral alta y con la sensación de que el grupo está abierto.

Nueva Zelanda, por su parte, ya no parece el rival más débil.

El 2-2 ante Irán en Los Ángeles elevó la autoestima de los 'All whites', que siguen sin haber ganado un partido mundialista (sus siete encuentros acabaron en cuatro empates y tres derrotas), pero que estuvieron más cerca que nunca de hacerlo en su estreno en el Mundial 2026 gracias a un doblete de Elijah Just y a una actuación que el seleccionador Darren Bazeley calificó como una de las mejores desde que trabaja con los kiwis.

El técnico neozelandés aseguró que ese encuentro estableció un nuevo estándar para el equipo y que todavía hay margen de mejora. La presencia de Chris Wood como referencia ofensiva, el buen momento de Just y la aportación de Sarpreet Singh alimentan la confianza de una selección que disputa su tercera Copa del Mundo y que también sueña con alcanzar por primera vez la fase eliminatoria.

En Vancouver, Egipto quiere confirmar que el empate ante Bélgica no fue una casualidad y Nueva Zelanda pretende transformar su crecimiento en la primera victoria mundialista de su historia.

Etiquetas
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