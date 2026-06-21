Uruguay busca su primer triunfo ante Cabo Verde y el “efecto Vozinha”

La Celeste enfrenta a la revelación del Mundial 2026, Cabo Verde, impulsada por el histórico rendimiento de su portero Vozinha, en un duelo clave para el grupo H.

Uruguay buscará este domingo su primera victoria en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, en un duelo marcado por el impacto de la sorpresa africana en la jornada inaugural y el protagonismo de su portero, Josimar Dias, Vozinha.

El estadio de Miami, con capacidad para 65 mil espectadores, será el escenario del encuentro a partir de las 16:00 horas (Guatemala), el mismo donde la Celeste empató 1-1 ante Arabia Saudita en su debut.

Ese primer partido dejó dos versiones de Uruguay. Una primera mitad imprecisa y acelerada, en la que encajó el gol saudí, y una segunda parte más sólida, donde el equipo de Marcelo Bielsa logró reaccionar y estuvo cerca de quedarse con la victoria.

Uruguay le empató a Arabia Saudita en el Mundial 2026 - EFE

Uno de los cambios clave de Uruguay al descanso fue la salida de Darwin Núñez, quien inició como titular junto a Federico Viñas en el ataque, además de Matías Viña en el carril izquierdo. El ajuste táctico mejoró el funcionamiento ofensivo del equipo y abre la puerta a que Bielsa repita el esquema con un solo delantero centro.

A esas dudas en el once se suman las posibles bajas de Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta, ambos ausentes en el debut y aún en evaluación para este compromiso.

El "efecto Vozinha"

Enfrente de Uruguay estará Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del inicio del torneo tras su empate sin goles ante España, vigente campeona de Europa.

La selección africana resistió durante los 90 minutos con un bloque defensivo sólido y disciplinado, frustrando los intentos de un equipo español que dominó la posesión, pero no logró romper la última línea.

El gran protagonista fue el arquero Vozinha, quien firmó una actuación memorable con siete atajadas y fue elegido jugador del partido. Su rendimiento lo ha convertido en una de las figuras inesperadas del Mundial.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España - EFE

El impacto mediático del guardameta ha sido inmediato: de unos 200 mil seguidores en Instagram antes del debut ante España, pasó a más de 13 millones en la víspera del duelo frente a Uruguay, reflejando el fenómeno viral que ha generado su historia.

A sus 40 años, Vozinha no cuenta actualmente con equipo tras finalizar contrato con el Chaves de la segunda división portuguesa, pero su actuación lo ha colocado en el centro de la atención mundial.

El partido tendrá además un componente emotivo para el arquero caboverdiano, ya que su madre estará presente en el estadio, tras haberse perdido el debut por retrasos en su visado para viajar a Estados Unidos.

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