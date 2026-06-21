Uruguay busca su primer triunfo ante Cabo Verde y el “efecto Vozinha”

 Uruguay en busca de su primer triunfo ante Cabo Verde
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 Belgium Belgium Iran Iran 00
75:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran New Zealand Belgium Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
74
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Uruguay busca su primer triunfo ante Cabo Verde y el “efecto Vozinha”

por Amilcar Avila
Vozinha ya supera el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial - EFE
Vozinha ya supera el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial / FOTO: Agencia EFE

La Celeste enfrenta a la revelación del Mundial 2026, Cabo Verde, impulsada por el histórico rendimiento de su portero Vozinha, en un duelo clave para el grupo H.

Uruguay buscará este domingo su primera victoria en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, en un duelo marcado por el impacto de la sorpresa africana en la jornada inaugural y el protagonismo de su portero, Josimar Dias, Vozinha.

El estadio de Miami, con capacidad para 65 mil espectadores, será el escenario del encuentro a partir de las 16:00 horas (Guatemala), el mismo donde la Celeste empató 1-1 ante Arabia Saudita en su debut.

Ese primer partido dejó dos versiones de Uruguay. Una primera mitad imprecisa y acelerada, en la que encajó el gol saudí, y una segunda parte más sólida, donde el equipo de Marcelo Bielsa logró reaccionar y estuvo cerca de quedarse con la victoria.

Foto embed
Uruguay le empató a Arabia Saudita en el Mundial 2026 - EFE

Uno de los cambios clave de Uruguay al descanso fue la salida de Darwin Núñez, quien inició como titular junto a Federico Viñas en el ataque, además de Matías Viña en el carril izquierdo. El ajuste táctico mejoró el funcionamiento ofensivo del equipo y abre la puerta a que Bielsa repita el esquema con un solo delantero centro.

A esas dudas en el once se suman las posibles bajas de Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta, ambos ausentes en el debut y aún en evaluación para este compromiso.

El "efecto Vozinha"

Enfrente de Uruguay estará Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del inicio del torneo tras su empate sin goles ante España, vigente campeona de Europa.

La selección africana resistió durante los 90 minutos con un bloque defensivo sólido y disciplinado, frustrando los intentos de un equipo español que dominó la posesión, pero no logró romper la última línea.

El gran protagonista fue el arquero Vozinha, quien firmó una actuación memorable con siete atajadas y fue elegido jugador del partido. Su rendimiento lo ha convertido en una de las figuras inesperadas del Mundial.

Foto embed
Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España - EFE

El impacto mediático del guardameta ha sido inmediato: de unos 200 mil seguidores en Instagram antes del debut ante España, pasó a más de 13 millones en la víspera del duelo frente a Uruguay, reflejando el fenómeno viral que ha generado su historia.

A sus 40 años, Vozinha no cuenta actualmente con equipo tras finalizar contrato con el Chaves de la segunda división portuguesa, pero su actuación lo ha colocado en el centro de la atención mundial.

El partido tendrá además un componente emotivo para el arquero caboverdiano, ya que su madre estará presente en el estadio, tras haberse perdido el debut por retrasos en su visado para viajar a Estados Unidos.

Etiquetas
UruguayFútbolCabo VerdeMundial 2026DestacadasVozinha

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver