Argentina ya está en 16vos: estos son sus posibles adversarios

Los cuatro posibles rivales de Argentina en los 16vos del Mundial 2026.

Argentina ya se metió en los 16avos de final del Mundial 2026 y empieza a perfilar lo que será el tramo más exigente del torneo. Tras una fase de grupos sólida, con triunfo 3-0 ante Argelia y una victoria 2-0 frente a Austria en Dallas con doblete de Lionel Messi, la Albiceleste aseguró su clasificación anticipada. Además, el capitán argentino volvió a marcar historia al superar a Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en Copas del Mundo.

Con la clasificación asegurada, el equipo de Lionel Scaloni ahora apunta a cerrar su grupo ante Jordania con el objetivo de quedarse con el primer lugar. Ese resultado será clave para definir el cruce en la siguiente ronda, ya que el líder del grupo J enfrentará al segundo del grupo H, zona encabezada por España.

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Los posibles rivales de Argentina en 16vos

A la espera de la definición de posiciones, estos son algunos de los posibles rivales que podrían cruzarse en el camino de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026.

Uruguay

En este momento, Uruguay aparece como el rival más probable. La Celeste comparte la segunda posición del grupo H con Cabo Verde, mientras que España lidera con cuatro puntos. Un eventual cruce ante los dirigidos por Marcelo Bielsa tendría alto voltaje, con antecedentes históricos en Copas del Mundo, incluido el triunfo argentino en octavos de final de 1986.

Uruguay le empató a Arabia Saudita en el Mundial 2026 - EFE

España

Aunque menos probable, existe la posibilidad de un cruce ante España si los europeos terminan segundos. Sería un duelo de alto impacto, considerado por muchos como una final anticipada. Argentina y España solo se enfrentaron una vez en un Mundial, en 1966, con victoria albiceleste.

Cabo Verde

La gran sorpresa del grupo H, Cabo Verde, mantiene vivas sus chances tras empatar con España y Uruguay. El equipo africano llega con ilusión intacta y podría ser uno de los rivales inesperados en la siguiente fase.

Cabo Verde. - Redes sociales.

Arabia Saudita

También aparece en la pelea Arabia Saudita, que ha mostrado irregularidad pero ya sabe lo que es vencer a Argentina en un Mundial, tras el histórico 2-1 en Qatar 2022.

Celebración de Arabia Saudita en el 1-0 frente a Uruguay - EFE

Con este panorama, Argentina espera cerrar su grupo para conocer su próximo desafío en un Mundial que ya la tiene como una de las grandes candidatas.

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