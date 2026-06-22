Argentina ya está en 16vos: estos son sus posibles adversarios

 Argentina está en 16vos: estos son sus posibles adversarios
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03 France France Iraq Iraq 00
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
90+
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
64
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Argentina ya está en 16vos: estos son sus posibles adversarios

por Oliver Paniagua
Celebración de Argentina ante Austria en Dallas - AFA
Celebración de Argentina ante Austria en Dallas / FOTO: AFA

Los cuatro posibles rivales de Argentina en los 16vos del Mundial 2026.

Argentina ya se metió en los 16avos de final del Mundial 2026 y empieza a perfilar lo que será el tramo más exigente del torneo. Tras una fase de grupos sólida, con triunfo 3-0 ante Argelia y una victoria 2-0 frente a Austria en Dallas con doblete de Lionel Messi, la Albiceleste aseguró su clasificación anticipada. Además, el capitán argentino volvió a marcar historia al superar a Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en Copas del Mundo.

Con la clasificación asegurada, el equipo de Lionel Scaloni ahora apunta a cerrar su grupo ante Jordania con el objetivo de quedarse con el primer lugar. Ese resultado será clave para definir el cruce en la siguiente ronda, ya que el líder del grupo J enfrentará al segundo del grupo H, zona encabezada por España.

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Los posibles rivales de Argentina en 16vos

A la espera de la definición de posiciones, estos son algunos de los posibles rivales que podrían cruzarse en el camino de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026.

Uruguay

En este momento, Uruguay aparece como el rival más probable. La Celeste comparte la segunda posición del grupo H con Cabo Verde, mientras que España lidera con cuatro puntos. Un eventual cruce ante los dirigidos por Marcelo Bielsa tendría alto voltaje, con antecedentes históricos en Copas del Mundo, incluido el triunfo argentino en octavos de final de 1986.

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Uruguay le empató a Arabia Saudita en el Mundial 2026 - EFE

España

Aunque menos probable, existe la posibilidad de un cruce ante España si los europeos terminan segundos. Sería un duelo de alto impacto, considerado por muchos como una final anticipada. Argentina y España solo se enfrentaron una vez en un Mundial, en 1966, con victoria albiceleste.

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espana-arabia-4 -

Cabo Verde

La gran sorpresa del grupo H, Cabo Verde, mantiene vivas sus chances tras empatar con España y Uruguay. El equipo africano llega con ilusión intacta y podría ser uno de los rivales inesperados en la siguiente fase.

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Cabo Verde. - Redes sociales.

Arabia Saudita

También aparece en la pelea Arabia Saudita, que ha mostrado irregularidad pero ya sabe lo que es vencer a Argentina en un Mundial, tras el histórico 2-1 en Qatar 2022.

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Celebración de Arabia Saudita en el 1-0 frente a Uruguay - EFE

Con este panorama, Argentina espera cerrar su grupo para conocer su próximo desafío en un Mundial que ya la tiene como una de las grandes candidatas.

Etiquetas
ArgentinaMessiMundial 2026Scaloni16avosposibles rivales

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