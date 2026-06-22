Argentina juega por la clasificación; Messi por la historia

 Argentina: Clasificación y Messi en Busca de la Historia
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-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Argentina juega por la clasificación; Messi por la historia

por Amilcar Avila
Messi durante el juego contra Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026, EFE
Messi durante el juego contra Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

La Albiceleste puede asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final ante Austria, en un partido que también podría quedar marcado por un nuevo récord de Lionel Messi.

Argentina llega a su segundo compromiso del Mundial 2026 instalada en la euforia. Tras su victoria en el debut ante Argelia, la selección de Lionel Scaloni se enfrenta este lunes a Austria con la posibilidad de sellar anticipadamente su pase a los dieciseisavos de final. Pero el partido tiene un matiz mayor: puede convertirse en una noche histórica para Lionel Messi.

El capitán de Argentina no solo lidera a una campeona del mundo que ha convertido la victoria en costumbre desde Catar 2022 y la Copa América 2024. También está a las puertas de un doble récord mundialista: convertirse en el máximo goleador en solitario del torneo y en el jugador con más victorias en la historia de la Copa del Mundo.

El ambiente de Argentina es de plenitud competitiva. El equipo ha asumido una dinámica ganadora sostenida que, si bien genera confianza, también empieza a instalar la exigencia del resultado como única medida posible. Scaloni, sin embargo, ha sabido gestionar ese contexto sin sobresaltos.

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Argentina gana con triplete de Lionel Messi - EFE

En el plano futbolístico, el técnico de Argentina mantiene abierto uno de los pocos debates internos: la elección del delantero centro. Con Lautaro Martínez y Julián Álvarez en plena forma, la decisión no es menor. El atacante del Inter representa el perfil más clásico de finalizador, mientras que el jugador del Atlético aporta movilidad, presión alta y mayor recorrido.

Incluso se abre la opción de ajustes en otras piezas ofensivas, con Nicolás González como alternativa en un esquema donde Thiago Almada ofrece más talento asociativo, pero menos trabajo sin balón.

Del otro lado estará una Austria que llega como una prueba exigente. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick ha recuperado competitividad desde su llegada al banquillo, imponiendo una identidad basada en la presión alta y el ritmo intenso.

Los centroeuropeos regresan a un Mundial después de 28 años y buscan algo que no consiguen desde España 1982: superar la fase de grupos. Su victoria inicial ante Jordania (3-1) los mantiene con opciones firmes en el grupo.

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Victoria de Austria sobre Jordania - EFE

En medio de todo, la figura inevitable vuelve a ser Messi. El argentino comparte actualmente dos registros históricos del torneo: máximo goleador y jugador con más victorias, ambos con 16, igualado con el alemán Miroslav Klose. Un gol y un triunfo lo separarían definitivamente de la historia compartida para colocarlo en solitario en la cima.

Una noche más. Otro récord posible. Y un Mundial que, para Argentina, ya empieza a tener forma de ruta conocida.

Etiquetas
ArgentinaAustriaMessiMundial 2026Destacadas

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