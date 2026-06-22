Argentina juega por la clasificación; Messi por la historia

La Albiceleste puede asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final ante Austria, en un partido que también podría quedar marcado por un nuevo récord de Lionel Messi.

Argentina llega a su segundo compromiso del Mundial 2026 instalada en la euforia. Tras su victoria en el debut ante Argelia, la selección de Lionel Scaloni se enfrenta este lunes a Austria con la posibilidad de sellar anticipadamente su pase a los dieciseisavos de final. Pero el partido tiene un matiz mayor: puede convertirse en una noche histórica para Lionel Messi.

El capitán de Argentina no solo lidera a una campeona del mundo que ha convertido la victoria en costumbre desde Catar 2022 y la Copa América 2024. También está a las puertas de un doble récord mundialista: convertirse en el máximo goleador en solitario del torneo y en el jugador con más victorias en la historia de la Copa del Mundo.

El ambiente de Argentina es de plenitud competitiva. El equipo ha asumido una dinámica ganadora sostenida que, si bien genera confianza, también empieza a instalar la exigencia del resultado como única medida posible. Scaloni, sin embargo, ha sabido gestionar ese contexto sin sobresaltos.

Argentina gana con triplete de Lionel Messi - EFE

En el plano futbolístico, el técnico de Argentina mantiene abierto uno de los pocos debates internos: la elección del delantero centro. Con Lautaro Martínez y Julián Álvarez en plena forma, la decisión no es menor. El atacante del Inter representa el perfil más clásico de finalizador, mientras que el jugador del Atlético aporta movilidad, presión alta y mayor recorrido.

Incluso se abre la opción de ajustes en otras piezas ofensivas, con Nicolás González como alternativa en un esquema donde Thiago Almada ofrece más talento asociativo, pero menos trabajo sin balón.

Del otro lado estará una Austria que llega como una prueba exigente. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick ha recuperado competitividad desde su llegada al banquillo, imponiendo una identidad basada en la presión alta y el ritmo intenso.

Los centroeuropeos regresan a un Mundial después de 28 años y buscan algo que no consiguen desde España 1982: superar la fase de grupos. Su victoria inicial ante Jordania (3-1) los mantiene con opciones firmes en el grupo.

Victoria de Austria sobre Jordania - EFE

En medio de todo, la figura inevitable vuelve a ser Messi. El argentino comparte actualmente dos registros históricos del torneo: máximo goleador y jugador con más victorias, ambos con 16, igualado con el alemán Miroslav Klose. Un gol y un triunfo lo separarían definitivamente de la historia compartida para colocarlo en solitario en la cima.

Una noche más. Otro récord posible. Y un Mundial que, para Argentina, ya empieza a tener forma de ruta conocida.

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