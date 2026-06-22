Los 18 goles de Messi en la gran fiesta del futbol: el mapa completo de una leyenda irrepetible

Del debut en Alemania 2006 al récord absoluto en 2026, así construyó el capitán de Argentina, Lionel Messi, su camino como máximo goleador en la historia del torneo más importante del planeta.
Lionel Messi volvió a hacer historia en la gran fiesta del futbol al convertirse en el máximo goleador del torneo internacional más importante del planeta con 18 anotaciones, superando el registro del alemán Miroslav Klose. El capitán argentino alcanzó la marca en su sexta participación en esta cita global, coronando una trayectoria de casi dos décadas en la élite internacional, marcada por goles decisivos, momentos icónicos y una evolución constante desde promesa juvenil hasta leyenda absoluta.
Este es el recorrido completo de sus 18 goles.
- Alemania 2006 — El inicio (1 gol)
Serbia y Montenegro (6-0) - 16/06/2006
El debut de Messi llegó con apenas 18 años. Ingresó desde el banco y en pocos minutos ya había dejado su huella con el sexto gol de la goleada. Fue su primera celebración en la gran cita internacional.
- Brasil 2014 — El salto a líder (4 goles)
Bosnia y Herzegovina (2-1) - 15/06/2014
Irán (1-0) - 21/06/2014
Nigeria (3-2) - 25/06/2014 (2 goles)
En esta edición Messi asumió el liderazgo ofensivo del equipo argentino, con actuaciones determinantes en la fase de grupos.
- Rusia 2018 — Gol clave (1 gol)
Nigeria (2-1) - 26/06/2018
Un tanto decisivo de Messi para asegurar la clasificación en una fase complicada para su selección.
- Catar 2022 — Consagración total (7 goles)
Arabia Saudita - 1 gol
México - 1 gol
Australia - 1 gol (fase eliminatoria)
Países Bajos - 1 gol
Croacia - 1 gol
Francia - 2 goles
Fue el torneo más completo de Messi, coronado con el título y su máxima producción goleadora en una misma edición.
- 2026 — El récord histórico (5 goles)
Argelia - 3 goles
Austria - 2 goles
En el inicio de su participación en esta nueva cita global, Messi firmó tres goles ante Argelia.
Luego, ante Austria, abrió el marcador a los 38 minutos tras una jugada colectiva en la que Facundo Medina asistió desde el fondo y Thiago Almada dejó pasar el balón para que el capitán definiera con precisión. El segundo gol, que selló el marcador definitivo de 2-0, ocurrió en el minuto 94.
Con estas anotaciones, alcanzó los 18 goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia del torneo internacional más importante del planeta, superando a Miroslav Klose.