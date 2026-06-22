Los 18 goles de Messi en la gran fiesta del futbol: el mapa completo de una leyenda irrepetible

Del debut en Alemania 2006 al récord absoluto en 2026, así construyó el capitán de Argentina, Lionel Messi, su camino como máximo goleador en la historia del torneo más importante del planeta.

Lionel Messi volvió a hacer historia en la gran fiesta del futbol al convertirse en el máximo goleador del torneo internacional más importante del planeta con 18 anotaciones, superando el registro del alemán Miroslav Klose. El capitán argentino alcanzó la marca en su sexta participación en esta cita global, coronando una trayectoria de casi dos décadas en la élite internacional, marcada por goles decisivos, momentos icónicos y una evolución constante desde promesa juvenil hasta leyenda absoluta.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Este es el recorrido completo de sus 18 goles.

- Alemania 2006 — El inicio (1 gol)

Serbia y Montenegro (6-0) - 16/06/2006

El debut de Messi llegó con apenas 18 años. Ingresó desde el banco y en pocos minutos ya había dejado su huella con el sexto gol de la goleada. Fue su primera celebración en la gran cita internacional.

El primer gol de Messi fue ante Serbia y Montenegro el 16 de junio de 2006. -

- Brasil 2014 — El salto a líder (4 goles)

Bosnia y Herzegovina (2-1) - 15/06/2014

Irán (1-0) - 21/06/2014

Nigeria (3-2) - 25/06/2014 (2 goles)

En esta edición Messi asumió el liderazgo ofensivo del equipo argentino, con actuaciones determinantes en la fase de grupos.

Uno de los goles de Messi en 2014 -

- Rusia 2018 — Gol clave (1 gol)

Nigeria (2-1) - 26/06/2018

Un tanto decisivo de Messi para asegurar la clasificación en una fase complicada para su selección.

Gol del capitán de la Albiceleste en 2018 -

- Catar 2022 — Consagración total (7 goles)

Arabia Saudita - 1 gol

México - 1 gol

Australia - 1 gol (fase eliminatoria)

Países Bajos - 1 gol

Croacia - 1 gol

Francia - 2 goles

Fue el torneo más completo de Messi, coronado con el título y su máxima producción goleadora en una misma edición.

Lionel Messi, seleccionado de Argentina en el Mundial 2022 - FIFA

- 2026 — El récord histórico (5 goles)

Argelia - 3 goles

Austria - 2 goles

En el inicio de su participación en esta nueva cita global, Messi firmó tres goles ante Argelia.

Luego, ante Austria, abrió el marcador a los 38 minutos tras una jugada colectiva en la que Facundo Medina asistió desde el fondo y Thiago Almada dejó pasar el balón para que el capitán definiera con precisión. El segundo gol, que selló el marcador definitivo de 2-0, ocurrió en el minuto 94.

Con estas anotaciones, alcanzó los 18 goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia del torneo internacional más importante del planeta, superando a Miroslav Klose.

Messi marcó dos goles ante Austria en 2026 - AFA

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