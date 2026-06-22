Los 18 goles de Messi en la gran fiesta del futbol: el mapa completo de una leyenda irrepetible

 Mapa Completo: Goles de Messi en la Fiesta del Fútbol
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 France France Iraq Iraq 00
32:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
30
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Los 18 goles de Messi en la gran fiesta del futbol: el mapa completo de una leyenda irrepetible

por Amilcar Avila
Messi anotó ante Austria y se convirtió en el máximo goleador de la máxima fiesta del futbol, EFE
Messi anotó ante Austria y se convirtió en el máximo goleador de la máxima fiesta del futbol / FOTO: EFE

Del debut en Alemania 2006 al récord absoluto en 2026, así construyó el capitán de Argentina, Lionel Messi, su camino como máximo goleador en la historia del torneo más importante del planeta.

Lionel Messi volvió a hacer historia en la gran fiesta del futbol al convertirse en el máximo goleador del torneo internacional más importante del planeta con 18 anotaciones, superando el registro del alemán Miroslav Klose. El capitán argentino alcanzó la marca en su sexta participación en esta cita global, coronando una trayectoria de casi dos décadas en la élite internacional, marcada por goles decisivos, momentos icónicos y una evolución constante desde promesa juvenil hasta leyenda absoluta. 

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Este es el recorrido completo de sus 18 goles.

- Alemania 2006 — El inicio (1 gol)

Serbia y Montenegro (6-0) - 16/06/2006

El debut de Messi llegó con apenas 18 años. Ingresó desde el banco y en pocos minutos ya había dejado su huella con el sexto gol de la goleada. Fue su primera celebración en la gran cita internacional.

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El primer gol de Messi fue ante Serbia y Montenegro el 16 de junio de 2006. -

- Brasil 2014 — El salto a líder (4 goles)

Bosnia y Herzegovina (2-1) - 15/06/2014

Irán (1-0) - 21/06/2014

Nigeria (3-2) - 25/06/2014 (2 goles)

En esta edición Messi asumió el liderazgo ofensivo del equipo argentino, con actuaciones determinantes en la fase de grupos.

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Uno de los goles de Messi en 2014 -

- Rusia 2018 — Gol clave (1 gol)

Nigeria (2-1) - 26/06/2018

Un tanto decisivo de Messi para asegurar la clasificación en una fase complicada para su selección.

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Gol del capitán de la Albiceleste en 2018 -

- Catar 2022 — Consagración total (7 goles)

Arabia Saudita - 1 gol

México - 1 gol

Australia - 1 gol (fase eliminatoria)

Países Bajos - 1 gol

Croacia - 1 gol

Francia - 2 goles

Fue el torneo más completo de Messi, coronado con el título y su máxima producción goleadora en una misma edición.

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Lionel Messi, seleccionado de Argentina en el Mundial 2022 - FIFA

- 2026 — El récord histórico (5 goles)

Argelia - 3 goles

Austria - 2 goles

En el inicio de su participación en esta nueva cita global, Messi firmó tres goles ante Argelia.

Luego, ante Austria, abrió el marcador a los 38 minutos tras una jugada colectiva en la que Facundo Medina asistió desde el fondo y Thiago Almada dejó pasar el balón para que el capitán definiera con precisión. El segundo gol, que selló el marcador definitivo de 2-0, ocurrió en el minuto 94.

Con estas anotaciones, alcanzó los 18 goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia del torneo internacional más importante del planeta, superando a Miroslav Klose.

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Messi marcó dos goles ante Austria en 2026 - AFA
Etiquetas
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