Harry Kane va por más récords

 Harry Kane: Rumbo a Nuevos Récords en el Fútbol
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23 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
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Argentina Austria Algeria Jordan
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
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27/06 15:00 HS
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Harry Kane va por más récords

por Amilcar Avila
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inglaterra-croacia-2 / FOTO:

El capitán inglés igualó la marca de Gary Lineker con 10 goles en Copas del Mundo y podría convertirse ante Ghana en el máximo anotador de Inglaterra en la historia del torneo.

Harry Kane lleva años acostumbrado a romper récords. Máximo goleador histórico de Inglaterra, referente absoluto del Tottenham y uno de los delanteros más letales de la última década en Europa, el atacante ahora está a las puertas de una nueva marca que puede consolidarlo como una leyenda definitiva del futbol inglés.

El delantero del Bayern de Múnich suma 10 goles en fases finales de la Copa del Mundo, una cifra que le permitió igualar el registro de Gary Lineker como máximo anotador de Inglaterra en los Mundiales. Ahora, un solo tanto más lo dejaría en solitario en la cima de esa clasificación histórica.

La oportunidad podría llegar este martes, cuando Inglaterra enfrente a Ghana en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.

El romance de Harry Kane con la Copa del Mundo comenzó en Rusia 2018. El 18 de junio de aquel año firmó un doblete en la victoria inglesa ante Túnez y posteriormente aumentó su cuenta con un triplete frente a Panamá y un tanto más contra Colombia. 

Con seis goles terminó como máximo anotador de aquella edición, aunque Inglaterra cayó en semifinales ante Croacia y finalizó en la cuarta posición.

En Catar 2022 la producción de Harry Kanefue menor, pero igualmente decisiva. Después de una fase de grupos sin marcar, encontró el gol en los octavos de final frente a Senegal y volvió a celebrar en los cuartos de final contra Francia, partido en el que los ingleses quedaron eliminados.

Ya en el Mundial 2026, volvió a demostrar su vigencia. En el estreno ante Croacia anotó dos veces y lideró la victoria de Inglaterra por 4-2, resultado que lo llevó a alcanzar los 10 goles mundialistas de Lineker.

El histórico exdelantero inglés construyó su marca gracias a seis anotaciones en México 1986 y otras cuatro en Italia 1990. Durante más de tres décadas, nadie había logrado igualar ese registro hasta la aparición de Kane.

A sus 32 años, Harry Kane, nacido en Londres el 28 de julio de 1993, todavía parece tener margen para seguir ampliando sus números. Incluso no resulta descabellado pensar en una participación en el Mundial de 2030, lo que le permitiría elevar aún más una marca que ya amenaza con convertirse en inalcanzable.

Pero los objetivos de Kane no terminan en los récords individuales. Inglaterra vuelve a aparecer entre los principales candidatos al título gracias a una generación encabezada por figuras como Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka, bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel.

Los Tres Leones persiguen una gloria que se les ha resistido durante seis décadas. Su único título mundial llegó en 1966 y desde entonces no han vuelto a disputar una final. Sus mejores actuaciones posteriores fueron los cuartos puestos obtenidos en Italia 1990 y Rusia 2018.

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Celebración de Inglaterra ante Croacia en el Mundial 2026 - Agencia EFE

La historia reciente tampoco ha sido sencilla en la Eurocopa. Inglaterra fue subcampeona en dos ocasiones, la más reciente en 2024, cuando cayó en la final ante España.

Para Harry Kane, la búsqueda del título mundial tiene además un significado especial. Durante su larga etapa en el Tottenham no pudo conquistar trofeos, pero su llegada al Bayern Múnich cambió el panorama. En Alemania levantó dos títulos de Bundesliga, una Supercopa de Alemania y una Copa de Alemania.

Ahora, el goleador inglés afronta un nuevo desafío. Ante Ghana buscará acercar a Inglaterra a la clasificación y, al mismo tiempo, perseguir el gol que le permita superar a Gary Lineker para convertirse en el máximo anotador de los Tres Leones en la historia de los Mundiales.

Etiquetas
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