Harry Kane va por más récords

El capitán inglés igualó la marca de Gary Lineker con 10 goles en Copas del Mundo y podría convertirse ante Ghana en el máximo anotador de Inglaterra en la historia del torneo.

Harry Kane lleva años acostumbrado a romper récords. Máximo goleador histórico de Inglaterra, referente absoluto del Tottenham y uno de los delanteros más letales de la última década en Europa, el atacante ahora está a las puertas de una nueva marca que puede consolidarlo como una leyenda definitiva del futbol inglés.

El delantero del Bayern de Múnich suma 10 goles en fases finales de la Copa del Mundo, una cifra que le permitió igualar el registro de Gary Lineker como máximo anotador de Inglaterra en los Mundiales. Ahora, un solo tanto más lo dejaría en solitario en la cima de esa clasificación histórica.

La oportunidad podría llegar este martes, cuando Inglaterra enfrente a Ghana en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.

El romance de Harry Kane con la Copa del Mundo comenzó en Rusia 2018. El 18 de junio de aquel año firmó un doblete en la victoria inglesa ante Túnez y posteriormente aumentó su cuenta con un triplete frente a Panamá y un tanto más contra Colombia.

Con seis goles terminó como máximo anotador de aquella edición, aunque Inglaterra cayó en semifinales ante Croacia y finalizó en la cuarta posición.

En Catar 2022 la producción de Harry Kanefue menor, pero igualmente decisiva. Después de una fase de grupos sin marcar, encontró el gol en los octavos de final frente a Senegal y volvió a celebrar en los cuartos de final contra Francia, partido en el que los ingleses quedaron eliminados.

Ya en el Mundial 2026, volvió a demostrar su vigencia. En el estreno ante Croacia anotó dos veces y lideró la victoria de Inglaterra por 4-2, resultado que lo llevó a alcanzar los 10 goles mundialistas de Lineker.

El histórico exdelantero inglés construyó su marca gracias a seis anotaciones en México 1986 y otras cuatro en Italia 1990. Durante más de tres décadas, nadie había logrado igualar ese registro hasta la aparición de Kane.

A sus 32 años, Harry Kane, nacido en Londres el 28 de julio de 1993, todavía parece tener margen para seguir ampliando sus números. Incluso no resulta descabellado pensar en una participación en el Mundial de 2030, lo que le permitiría elevar aún más una marca que ya amenaza con convertirse en inalcanzable.

Pero los objetivos de Kane no terminan en los récords individuales. Inglaterra vuelve a aparecer entre los principales candidatos al título gracias a una generación encabezada por figuras como Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka, bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel.

Los Tres Leones persiguen una gloria que se les ha resistido durante seis décadas. Su único título mundial llegó en 1966 y desde entonces no han vuelto a disputar una final. Sus mejores actuaciones posteriores fueron los cuartos puestos obtenidos en Italia 1990 y Rusia 2018.

Celebración de Inglaterra ante Croacia en el Mundial 2026 - Agencia EFE

La historia reciente tampoco ha sido sencilla en la Eurocopa. Inglaterra fue subcampeona en dos ocasiones, la más reciente en 2024, cuando cayó en la final ante España.

Para Harry Kane, la búsqueda del título mundial tiene además un significado especial. Durante su larga etapa en el Tottenham no pudo conquistar trofeos, pero su llegada al Bayern Múnich cambió el panorama. En Alemania levantó dos títulos de Bundesliga, una Supercopa de Alemania y una Copa de Alemania.

Ahora, el goleador inglés afronta un nuevo desafío. Ante Ghana buscará acercar a Inglaterra a la clasificación y, al mismo tiempo, perseguir el gol que le permita superar a Gary Lineker para convertirse en el máximo anotador de los Tres Leones en la historia de los Mundiales.

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