Los reyes de las redes: Cristiano, Messi y Neymar, aún por encima de Haaland y Mbappé

Aunque la nueva generación comienza a liderar el futbol sobre el césped, el impacto digital sigue en manos de las grandes figuras: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar concentran las mayores audiencias del Mundial 2026 y consolidan su influencia global dentro y fuera del campo.

En el Mundial 2026, la jerarquía futbolística parece estar en plena transición generacional con figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé ganando protagonismo deportivo. Sin embargo, en el terreno digital la historia es distinta: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar continúan siendo los futbolistas con mayor alcance en redes sociales, manteniendo una hegemonía que trasciende el rendimiento dentro del campo.

El caso más destacado es el de Cristiano Ronaldo, quien además de romper recientemente el récord de ser el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo distintas, lidera con amplia ventaja el ranking de seguidores.

El portugués acumula cerca de 950 millones de seguidores en conjunto entre Instagram, X (antes Twitter) y Facebook, con 668 millones en Instagram, 110.1 millones en X y 172.5 millones en Facebook. A sus 41 años, el delantero no solo sigue compitiendo al máximo nivel, sino que también persigue otra cifra histórica: alcanzar los mil goles en su carrera profesional.

El impacto del portugués en redes refuerza su estatus como una de las marcas personales más influyentes del deporte mundial, donde su presencia digital se ha convertido en un activo comercial de alcance global.

Celebración de Cristiano Ronaldo y Portugal ante Uzbekistán - Agencia EFE

En la segunda posición aparece Lionel Messi, quien también mantiene una enorme base de seguidores, aunque por debajo de su eterno rival. El capitán argentino suma cerca de 510 millones de seguidores en Instagram y 117 millones en Facebook, aunque no tiene presencia activa en X.

En el terreno deportivo, el rosarino continúa ampliando su legado como uno de los máximos goleadores históricos en Copas del Mundo, con 18 tantos, y como referente ofensivo en el Mundial 2026, donde ya suma cinco goles en dos partidos.

Festejo de Lionel Messi en Mundial 2026 - EFE

El podio lo completa Neymar, cuya influencia digital sigue siendo determinante pese a no haber debutado aún en la competición por una lesión. El brasileño, que podría reaparecer en el duelo ante Escocia, mantiene una fuerte presencia mediática y publicitaria. Acumula 236.5 millones de seguidores en Instagram, 62.2 millones en X y 92.1 millones en Facebook, cifras que lo mantienen como uno de los atletas más influyentes del planeta.

Según especialistas en marketing deportivo, el valor de Neymar como marca trasciende su rendimiento deportivo. Su capacidad de generar interacción y atención constante lo mantiene como un activo clave para patrocinadores y plataformas digitales.

Neymar se recupera de una lesión y se perdió el debut de Brasil en el Mundial 2026 - EFE

En el cuarto lugar aparece Kylian Mbappé, con 131.3 millones de seguidores en Instagram, mientras que Erling Haaland, una de las grandes estrellas emergentes del fútbol mundial, todavía se encuentra lejos del podio digital con poco más de 70 millones de seguidores combinados entre sus distintas plataformas.

A pesar del ascenso de la nueva generación en el terreno de juego, el ecosistema digital del futbol sigue teniendo tres nombres propios en la cima. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar continúan dominando no solo la narrativa deportiva, sino también el impacto global fuera del césped, en un Mundial donde la influencia ya no se mide únicamente en goles. Con información de EFE

Erling Haaland, seleccionado noruego - EFE

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