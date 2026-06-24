Los reyes de las redes: Cristiano, Messi y Neymar, aún por encima de Haaland y Mbappé

 Reyes de las redes: Cristiano, Messi y Neymar
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
56:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Los reyes de las redes: Cristiano, Messi y Neymar, aún por encima de Haaland y Mbappé

por Amilcar Avila
Los tres &quot;reyes&quot; de las redes sociales,
Los tres "reyes" de las redes sociales / FOTO:

Aunque la nueva generación comienza a liderar el futbol sobre el césped, el impacto digital sigue en manos de las grandes figuras: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar concentran las mayores audiencias del Mundial 2026 y consolidan su influencia global dentro y fuera del campo.

En el Mundial 2026, la jerarquía futbolística parece estar en plena transición generacional con figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé ganando protagonismo deportivo. Sin embargo, en el terreno digital la historia es distinta: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar continúan siendo los futbolistas con mayor alcance en redes sociales, manteniendo una hegemonía que trasciende el rendimiento dentro del campo.

El caso más destacado es el de Cristiano Ronaldo, quien además de romper recientemente el récord de ser el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo distintas, lidera con amplia ventaja el ranking de seguidores. 

El portugués acumula cerca de 950 millones de seguidores en conjunto entre Instagram, X (antes Twitter) y Facebook, con 668 millones en Instagram, 110.1 millones en X y 172.5 millones en Facebook. A sus 41 años, el delantero no solo sigue compitiendo al máximo nivel, sino que también persigue otra cifra histórica: alcanzar los mil goles en su carrera profesional.

El impacto del portugués en redes refuerza su estatus como una de las marcas personales más influyentes del deporte mundial, donde su presencia digital se ha convertido en un activo comercial de alcance global.

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Celebración de Cristiano Ronaldo y Portugal ante Uzbekistán - Agencia EFE

En la segunda posición aparece Lionel Messi, quien también mantiene una enorme base de seguidores, aunque por debajo de su eterno rival. El capitán argentino suma cerca de 510 millones de seguidores en Instagram y 117 millones en Facebook, aunque no tiene presencia activa en X. 

En el terreno deportivo, el rosarino continúa ampliando su legado como uno de los máximos goleadores históricos en Copas del Mundo, con 18 tantos, y como referente ofensivo en el Mundial 2026, donde ya suma cinco goles en dos partidos.

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Festejo de Lionel Messi en Mundial 2026 - EFE

El podio lo completa Neymar, cuya influencia digital sigue siendo determinante pese a no haber debutado aún en la competición por una lesión. El brasileño, que podría reaparecer en el duelo ante Escocia, mantiene una fuerte presencia mediática y publicitaria. Acumula 236.5 millones de seguidores en Instagram, 62.2 millones en X y 92.1 millones en Facebook, cifras que lo mantienen como uno de los atletas más influyentes del planeta.

Según especialistas en marketing deportivo, el valor de Neymar como marca trasciende su rendimiento deportivo. Su capacidad de generar interacción y atención constante lo mantiene como un activo clave para patrocinadores y plataformas digitales.

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Neymar se recupera de una lesión y se perdió el debut de Brasil en el Mundial 2026 - EFE

En el cuarto lugar aparece Kylian Mbappé, con 131.3 millones de seguidores en Instagram, mientras que Erling Haaland, una de las grandes estrellas emergentes del fútbol mundial, todavía se encuentra lejos del podio digital con poco más de 70 millones de seguidores combinados entre sus distintas plataformas.

A pesar del ascenso de la nueva generación en el terreno de juego, el ecosistema digital del futbol sigue teniendo tres nombres propios en la cima. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar continúan dominando no solo la narrativa deportiva, sino también el impacto global fuera del césped, en un Mundial donde la influencia ya no se mide únicamente en goles. Con información de EFE

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Erling Haaland, seleccionado noruego - EFE
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