Neymar vuelve a jugar con Brasil tras 981 días y reaparece en el Mundial 2026

 Neymar Regresa a Brasil tras 981 Días: Mundial 2026
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04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
90+
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
88
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Neymar vuelve a jugar con Brasil tras 981 días y reaparece en el Mundial 2026

por Amilcar Avila
Neymar volvió a jugar con Brasil. Debutó contra Escocia en el Mundial 2026., EFE
Neymar volvió a jugar con Brasil. Debutó contra Escocia en el Mundial 2026. / FOTO: EFE

El delantero ingresó en el partido ante Escocia y puso fin a una ausencia de casi tres años con la selección brasileña, en uno de los regresos más esperados de la Copa del Mundo.

Neymar volvió a vestir la camiseta de Brasil en un partido oficial. El delantero ingresó este miércoles durante el encuentro frente a Escocia, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, y puso fin a una ausencia de 981 días con la Canarinha.

La reaparición del atacante se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada mundialista. Desde que sufrió una grave lesión de rodilla el 17 de octubre de 2023, en un partido de las eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, Neymar no había vuelto a disputar un encuentro oficial con la selección brasileña.

Su regreso se produjo en Miami, donde recibió una de las mayores ovaciones del encuentro cuando Carlo Ancelotti decidió enviarlo al terreno de juego. El ingreso del futbolista fue celebrado tanto por los aficionados brasileños presentes en el estadio como por sus compañeros, conscientes de la larga recuperación que tuvo que afrontar para volver a competir al más alto nivel.

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Neymar es el máximo goleador de la selección de Brasil - EFE

Durante los últimos días, el seleccionador italiano había confirmado que Neymar estaba disponible tras superar los problemas físicos que lo dejaron fuera de los dos primeros compromisos de Brasil en el Mundial. Sin embargo, existía incertidumbre sobre si tuviese minutos frente a Escocia y en qué condiciones llegaría a la competición.

Finalmente, Ancelotti apostó por darle participación, permitiendo que el máximo goleador histórico de Brasil volviera a sentirse futbolista en una Copa del Mundo.

El regreso del atacante también representa un impulso anímico para una selección brasileña que aspira a pelear por el título. Más allá de su estado físico, Neymar aporta experiencia, liderazgo y una trayectoria internacional que pocos jugadores pueden igualar.

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Neymar jugó su primer partido del Mundial 2026 - CBF

A sus 34 años, el delantero afronta probablemente la última Copa del Mundo de su carrera. Por ello, su vuelta adquiere un significado especial tanto para el jugador como para una generación de aficionados que lo ha acompañado desde su irrupción con la Canarinha.

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