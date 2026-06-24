Neymar vuelve a jugar con Brasil tras 981 días y reaparece en el Mundial 2026

El delantero ingresó en el partido ante Escocia y puso fin a una ausencia de casi tres años con la selección brasileña, en uno de los regresos más esperados de la Copa del Mundo.

Neymar volvió a vestir la camiseta de Brasil en un partido oficial. El delantero ingresó este miércoles durante el encuentro frente a Escocia, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, y puso fin a una ausencia de 981 días con la Canarinha.

La reaparición del atacante se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada mundialista. Desde que sufrió una grave lesión de rodilla el 17 de octubre de 2023, en un partido de las eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, Neymar no había vuelto a disputar un encuentro oficial con la selección brasileña.

Su regreso se produjo en Miami, donde recibió una de las mayores ovaciones del encuentro cuando Carlo Ancelotti decidió enviarlo al terreno de juego. El ingreso del futbolista fue celebrado tanto por los aficionados brasileños presentes en el estadio como por sus compañeros, conscientes de la larga recuperación que tuvo que afrontar para volver a competir al más alto nivel.

Neymar es el máximo goleador de la selección de Brasil - EFE

Durante los últimos días, el seleccionador italiano había confirmado que Neymar estaba disponible tras superar los problemas físicos que lo dejaron fuera de los dos primeros compromisos de Brasil en el Mundial. Sin embargo, existía incertidumbre sobre si tuviese minutos frente a Escocia y en qué condiciones llegaría a la competición.

Finalmente, Ancelotti apostó por darle participación, permitiendo que el máximo goleador histórico de Brasil volviera a sentirse futbolista en una Copa del Mundo.

El regreso del atacante también representa un impulso anímico para una selección brasileña que aspira a pelear por el título. Más allá de su estado físico, Neymar aporta experiencia, liderazgo y una trayectoria internacional que pocos jugadores pueden igualar.

Neymar jugó su primer partido del Mundial 2026 - CBF

A sus 34 años, el delantero afronta probablemente la última Copa del Mundo de su carrera. Por ello, su vuelta adquiere un significado especial tanto para el jugador como para una generación de aficionados que lo ha acompañado desde su irrupción con la Canarinha.

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