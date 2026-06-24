Un carro, cuatro mil estampas y un Mundial: la historia viral de John Nellis

La historia de este creador de contenido se volvió viral tras intervenir su automóvil con estampas oficiales del Mundial 2026, una acción que le tomó unas cuatro horas y que ha desatado furor en redes sociales por su impacto visual y su costo.

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 ha alcanzado niveles insólitos en redes sociales, donde la creatividad de los aficionados sigue encontrando nuevas formas de expresión. Uno de los casos más virales lo protagonizó el creador de contenido irlandés John Nellis, quien decidió transformar por completo su automóvil al cubrirlo con más de cuatro mil estampas del álbum oficial de la Copa del Mundo.

La iniciativa, ampliamente difundida por John Nellis en sus plataformas digitales, convirtió el vehículo en una especie de mural rodante dedicado al torneo, llamando la atención de miles de usuarios por la magnitud del proyecto y el nivel de detalle aplicado. Cada una de las figuritas utilizadas pertenece a la colección oficial del Mundial 2026, uno de los productos más populares entre los aficionados al fútbol en todo el mundo.

De acuerdo con los datos compartidos por el propio John Nellis, cada estampa tuvo un costo aproximado de 28 centavos de dólar, lo que elevó la inversión total del proyecto a cerca de US$1,193. En total, el creador utilizó más de cuatro mil estampas para cubrir la superficie del automóvil, en una tarea que completó en poco más de cuatro horas.

El proceso, documentado en redes sociales, mostró cómo el vehículo fue transformándose progresivamente hasta quedar completamente recubierto por imágenes de jugadores, selecciones y elementos gráficos del álbum oficial.

El resultado final generó impacto inmediato entre los seguidores de John Nellis y muchos aficionados del Mundial, que destacaron tanto la dedicación como el carácter inusual del experimento.

Este tipo de fenómenos no es aislado dentro del contexto del álbum, que históricamente ha generado dinámicas de coleccionismo masivo, intercambio de estampas y retos virales entre aficionados. Sin embargo, la intervención de John Nellis lleva la tendencia un paso más allá, al convertir un objeto cotidiano en una instalación artística ligada al futbol.

El Mundial 2026, además de su dimensión deportiva, continúa consolidándose como un fenómeno cultural y digital, donde las redes sociales amplifican cada expresión de pasión por el torneo. En este caso, la combinación de creatividad, inversión y viralidad ha convertido a un simple automóvil en uno de los símbolos más llamativos de la fiebre coleccionista.

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