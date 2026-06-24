Un carro, cuatro mil estampas y un Mundial: la historia viral de John Nellis

 Un Carro y 4000 Estampas: La Historia Viral de John Nellis
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
57:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
57
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
54
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Un carro, cuatro mil estampas y un Mundial: la historia viral de John Nellis

por Amilcar Avila
El creador de contenido irlandés John Nellis se volvió viral por cubrir todo su automóvil con más de 4,000 estampas del álbum del Mundial. , Redes
El creador de contenido irlandés John Nellis se volvió viral por cubrir todo su automóvil con más de 4,000 estampas del álbum del Mundial. / FOTO: Redes

La historia de este creador de contenido se volvió viral tras intervenir su automóvil con estampas oficiales del Mundial 2026, una acción que le tomó unas cuatro horas y que ha desatado furor en redes sociales por su impacto visual y su costo.

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 ha alcanzado niveles insólitos en redes sociales, donde la creatividad de los aficionados sigue encontrando nuevas formas de expresión. Uno de los casos más virales lo protagonizó el creador de contenido irlandés John Nellis, quien decidió transformar por completo su automóvil al cubrirlo con más de cuatro mil estampas del álbum oficial de la Copa del Mundo.

La iniciativa, ampliamente difundida por John Nellis en sus plataformas digitales, convirtió el vehículo en una especie de mural rodante dedicado al torneo, llamando la atención de miles de usuarios por la magnitud del proyecto y el nivel de detalle aplicado.  Cada una de las figuritas utilizadas pertenece a la colección oficial del Mundial 2026, uno de los productos más populares entre los aficionados al fútbol en todo el mundo.

De acuerdo con los datos compartidos por el propio John Nellis, cada estampa tuvo un costo aproximado de 28 centavos de dólar, lo que elevó la inversión total del proyecto a cerca de US$1,193. En total, el creador utilizó más de cuatro mil estampas para cubrir la superficie del automóvil, en una tarea que completó en poco más de cuatro horas.

El proceso, documentado en redes sociales, mostró cómo el vehículo fue transformándose progresivamente hasta quedar completamente recubierto por imágenes de jugadores, selecciones y elementos gráficos del álbum oficial. 

El resultado final generó impacto inmediato entre los seguidores de John Nellis y muchos aficionados del Mundial, que destacaron tanto la dedicación como el carácter inusual del experimento.

Este tipo de fenómenos no es aislado dentro del contexto del álbum, que históricamente ha generado dinámicas de coleccionismo masivo, intercambio de estampas y retos virales entre aficionados. Sin embargo, la intervención de John Nellis lleva la tendencia un paso más allá, al convertir un objeto cotidiano en una instalación artística ligada al futbol.

El Mundial 2026, además de su dimensión deportiva, continúa consolidándose como un fenómeno cultural y digital, donde las redes sociales amplifican cada expresión de pasión por el torneo. En este caso, la combinación de creatividad, inversión y viralidad ha convertido a un simple automóvil en uno de los símbolos más llamativos de la fiebre coleccionista.

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