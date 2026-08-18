A Primera Hora: Emisión del 18 de Agosto de 2026

Recientemente, al menos 60 estudiantes presentaron síntomas de golpe de calor en un centro educativo de Mixco y fueron atendidos por socorristas. Ante las intensas olas de calor, en A Primera Hora conversamos con el Dr. Edgar Beltetón, pediatra, especialista en Cuidados Intensivos y enfermedades respiratorias, acerca de cómo cuidar la salud.
A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.
Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.