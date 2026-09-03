A Primera Hora: Emisión del 3 de Septiembre de 2026

Luis Contreras Colindres, presidente del Congreso y diputado de CREO, se refiere en A Primera Hora al avance de la discusión de las propuestas para mitigar el alza en los precios de los combustibles, esto luego de más de tres semanas desde que el Ejecutivo planteó un nuevo apoyo social directo al diésel y a la gasolina regular.
Diputados han dejado a un lado la discusión para mitigar la crisis económica causada por el incremento histórico de los combustibles y la situación se tornó tensa debido a que desde el pasado lunes se han realizado bloqueos y manifestaciones para exigir medidas urgentes.
A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.
Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.