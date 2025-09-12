 El aterrador episodio durante la proyección de El Conjuro 4
Viral

VIDEO. El aterrador episodio durante la proyección de El Conjuro 4

Varios presentes captaron la escena en video y la compartieron en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron las reacciones.

Compartir:
Captan supuesta posesión demoníaca., Captura de pantalla video TikTok.
Captan supuesta posesión demoníaca. / FOTO: Captura de pantalla video TikTok.

Durante los últimos días se ha viralizado en redes sociales un impactante video que muestra el momento en que un espectador fue aparentemente víctima de una posesión demoníaca en medio de la proyección de El Conjuro 4: Últimos ritos en un cine de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron durante el estreno de la cinta de terror, cuando uno de los asistentes comenzó a gritar de manera incontrolable y a manifestar comportamientos extraños que desconcertaron al resto del público. Varios presentes captaron la escena en video y la compartieron en plataformas digitales, donde rápidamente se multiplicaron las reacciones.

@ecos.del.masalla.oficial

pasa que le gente empieza asugestionarse en la película #elconjuro4 #espiritus #sobrenatural#paranormal #fantasmasreales

♬ sonido original - Ecos Del Más Alla Oficial

En otra de las grabaciones difundidas se observa a tres hombres que intentan contener al supuesto poseído. Mientras lo sujetan, recitan lo que parece ser un rezo con la intención de exorcizar al individuo y expulsar a la presunta entidad maligna. La escena generó pánico en la sala, pero también una ola de especulaciones en internet.

@nyhg02

New Ange! Man gets possessed during the screening of the Conjuring( #movie #horror #conjuring #demon #bible

♬ original sound - nyhg02

Reacciones

Usuarios en redes sociales ofrecieron distintas versiones sobre lo ocurrido. Algunos sostienen que se trató de un montaje como parte de la campaña publicitaria de la película, aprovechando la expectativa que siempre acompaña a la saga. Otros afirman que la persona podría padecer una condición mental que provocó la crisis, mientras que no faltaron quienes defendieron la hipótesis de un caso real de posesión.

Lo cierto es que, hasta ahora, no existe una versión oficial que aclare lo sucedido en la sala de cine. Ninguna autoridad local ni los responsables de la producción de la película se han pronunciado públicamente sobre el incidente, lo que ha alimentado aún más las teorías en línea.

Migrante hondureño envía por error casi todos sus ahorros a tiktoker guatemalteco

Hondureño queda en bancarrota tras enviar regalo virtual a tiktoker guatemalteco.

El Conjuro 4: Últimos ritos se centra en el último caso documentado por los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, el cual nunca pudieron resolver en vida. La historia retoma el tormento sufrido por Jack y Janet Smurl, junto a sus hijas, quienes aseguraron haber sido atacados físicamente por una entidad demoníaca.

En Portada

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfilest
Nacionales

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfiles

09:32 AM, Sep 12
Sergio Chumil se acerca al cierre de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil se acerca al cierre de la Vuelta a España 2025

10:35 AM, Sep 12
Vehículo con menores que participarían en antorcha cae a barranco en Totonicapánt
Nacionales

Vehículo con menores que participarían en antorcha cae a barranco en Totonicapán

09:46 AM, Sep 12
¿Cuánto tuvo que pagar Giammattei para salir del hospital? t
Nacionales

¿Cuánto tuvo que pagar Giammattei para salir del hospital?

10:36 AM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos