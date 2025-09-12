El aterrador episodio durante la proyección de El Conjuro 4

Durante los últimos días se ha viralizado en redes sociales un impactante video que muestra el momento en que un espectador fue aparentemente víctima de una posesión demoníaca en medio de la proyección de El Conjuro 4: Últimos ritos en un cine de Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron durante el estreno de la cinta de terror, cuando uno de los asistentes comenzó a gritar de manera incontrolable y a manifestar comportamientos extraños que desconcertaron al resto del público. Varios presentes captaron la escena en video y la compartieron en plataformas digitales, donde rápidamente se multiplicaron las reacciones.
En otra de las grabaciones difundidas se observa a tres hombres que intentan contener al supuesto poseído. Mientras lo sujetan, recitan lo que parece ser un rezo con la intención de exorcizar al individuo y expulsar a la presunta entidad maligna. La escena generó pánico en la sala, pero también una ola de especulaciones en internet.
Reacciones
Usuarios en redes sociales ofrecieron distintas versiones sobre lo ocurrido. Algunos sostienen que se trató de un montaje como parte de la campaña publicitaria de la película, aprovechando la expectativa que siempre acompaña a la saga. Otros afirman que la persona podría padecer una condición mental que provocó la crisis, mientras que no faltaron quienes defendieron la hipótesis de un caso real de posesión.
Lo cierto es que, hasta ahora, no existe una versión oficial que aclare lo sucedido en la sala de cine. Ninguna autoridad local ni los responsables de la producción de la película se han pronunciado públicamente sobre el incidente, lo que ha alimentado aún más las teorías en línea.
El Conjuro 4: Últimos ritos se centra en el último caso documentado por los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, el cual nunca pudieron resolver en vida. La historia retoma el tormento sufrido por Jack y Janet Smurl, junto a sus hijas, quienes aseguraron haber sido atacados físicamente por una entidad demoníaca.