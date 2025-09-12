Migrante hondureño envía sus ahorros a tiktoker guatemalteco

Un joven migrante hondureño residente en Estados Unidos enfrenta momentos de angustia tras perder prácticamente todos sus ahorros en una transacción accidental durante una transmisión en vivo en TikTok. Lo que creyó que era un gesto simbólico de apoyo a un creador de contenido terminó convirtiéndose en un golpe económico cercano a los US $9 mil 600.
De acuerdo con lo narrado en redes sociales, el joven es seguidor del tiktoker guatemalteco conocido como "El Tío Colocho". Durante una transmisión en vivo quiso enviarle dos obsequios virtuales que asumía de bajo costo. Sin embargo, minutos después recibió una notificación de su banco que confirmaba el cargo: en lugar de unos cuantos centavos, el pago equivalía a casi la totalidad de sus ahorros. Al revisar su cuenta, apenas le quedaban US $400 disponibles.
Desesperado, el migrante intentó contactar al creador de contenido para solicitar la devolución del dinero, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. La situación rápidamente se volvió viral y generó un intenso debate en redes sociales. Numerosos usuarios han pedido empatía al tiktoker y lo instan a regresar el monto, mientras que otros subrayan la necesidad de mayor precaución al realizar transacciones digitales.
Especialistas en seguridad financiera advierten que los sistemas de obsequios virtuales en plataformas de streaming y redes sociales suelen estar configurados con montos que, en ocasiones, pueden superar ampliamente lo que aparentan. En ese sentido, recomiendan a los usuarios revisar cuidadosamente cada confirmación de pago antes de completarla, así como establecer límites de gasto y notificaciones de alerta en sus cuentas bancarias.
¿Quién es "El Tío Colocho"?
"El Tío Colocho" es un tiktoker guatemalteco que ha ganado notoriedad por sus transmisiones en vivo y retos virales. Su estilo irreverente, sumado a dinámicas polémicas como el denominado "reto de la lluvia", le ha permitido construir una amplia comunidad de seguidores, aunque también le ha generado críticas.
Mientras tanto, la historia del joven hondureño continúa circulando en redes, donde se mantiene la presión pública para que el creador de contenido le devuelva el dinero y se abra un debate más amplio sobre los riesgos de las transacciones virtuales en plataformas de entretenimiento digital.