 Impactante choque múltiple en zona 6 queda captado en video
Nacionales

Video muestra brutal accidente en cadena en el bulevar La Pedrera, zona 6.

Derrame de combustible genera accidente múltiple. , Captura de pantalla video Facebook.
Derrame de combustible genera accidente múltiple. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que se registró un accidente de tránsito múltiple en la 21 calle del bulevar La Pedrera, zona 6 capitalina.

Las imágenes evidencian que el pavimento estaba cubierto de diésel, lo que provocó que dos personas que se conducían en una motocicleta perdieran el control y derraparan. En ese instante, un picop que circulaba detrás frenó bruscamente para no arrollarlos, pero fue impactado por una camioneta que venía a pocos metros.

Segundos después, un vehículo de color gris que transitaba en el mismo carril, al intentar esquivar el choque, se desvió hacia el arriate central y terminó colisionando contra un árbol. El incidente se desencadenó tras el derrape de la motocicleta y en cuestión de segundos involucró a varios automotores.

Derrame de combustible, la causa

De acuerdo con los primeros reportes, un camión habría pasado previamente derramando diésel en la vía, lo que generó las condiciones de riesgo que originaron el accidente.

Los cuerpos de socorro informaron que al menos cinco personas resultaron heridas. Ninguna de ellas presentaba lesiones de gravedad, aunque la mayoría fue atendida por crisis nerviosa.

Migrante hondureño envía por error casi todos sus ahorros a tiktoker guatemalteco

Hondureño queda en bancarrota tras enviar regalo virtual a tiktoker guatemalteco.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores extremar precauciones cuando se detecta combustible o aceite derramado en la carretera:

  • Reducir la velocidad y encender las luces de emergencia.
  • Evitar frenar de manera brusca para prevenir derrapes.
  • Mantener una distancia prudente entre vehículos.
  • Reportar de inmediato a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) o a Provial cualquier derrame en la vía.

