 Empleados someten a ladrón armado tras intento de asalto
Viral

VIDEO. Empleados someten a ladrón armado tras intento de asalto

Valientes empleados logran retener a ladrón durante intento de robo en una joyería.

Empleados enfrentan y someten a asaltante en joyería., Captura de pantalla video X.
Empleados enfrentan y someten a asaltante en joyería. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el momento exacto en que un ladrón es sometido por dos empleados de un local luego de un intento de asalto. Los hechos ocurrieron en lo que aparentemente es una joyería, y quedaron registrados por la cámara de seguridad instalada en el interior del negocio.

En las imágenes se observa que uno de los empleados se encontraba agachado abrochándose la agujeta de su tenis cuando, de manera repentina, el delincuente irrumpe en el local, sacó un destornillador y comienza a amenazarlo. A pesar de que el trabajador levantó las manos en señal de paz, el asaltante lo empuja e intenta sustraer sus pertenencias de valor antes de dirigirse a los artículos del negocio.

El video muestra cómo el ladrón agrede al empleado con varios puñetazos en el rostro. Durante la confrontación, un mostrador es derribado y otro hombre, presumiblemente otro trabajador, sale del baño y se une al intento de controlar al agresor. Pese a que el ladrón utiliza el destornillador para defenderse, los empleados logran quitarle el arma punzocortante y mantenerlo bajo control.

Entre tres retienen al asaltante 

Uno de los empleados sale a buscar ayuda mientras el otro continúa forcejeando con el delincuente. Finalmente, regresa acompañado de un tercer hombre y, entre los tres, logran inmovilizar al asaltante, desarmarlo y mantenerlo retenido hasta la llegada de la policía.

El video, captado en un negocio de La Plata, Argentina, ha generado una gran repercusión en redes sociales, donde usuarios han destacado la valentía y la rápida reacción de los empleados para someter al agresor y prevenir un delito que podría haber tenido consecuencias graves.

