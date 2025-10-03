Hombre intenta atropellar a su exnovia

Un impactante video de videovigilancia captó el momento en que un hombre intentó atropellar a su exnovia y terminó arrollando a la mejor amiga de la víctima en Rio Brilhante, Brasil. Las imágenes, difundidas en la red social X, muestran con crudeza la agresión que ha sido catalogada como un intento de feminicidio.
En la grabación se observa a dos mujeres junto a una motocicleta estacionada en la orilla de la banqueta. Una de ellas se coloca el casco cuando, de manera repentina, un picop irrumpe en el lugar y embiste directamente a una de las mujeres. La víctima arrollada sería la amiga de la expareja, quien se encontraba de espaldas en ese momento.
La exnovia del agresor logró retroceder y esquivar el ataque, evitando ser alcanzada por el vehículo. El video también muestra cómo, tras el impacto, la puerta del picop se abre y el conductor, identificado como el exnovio, desciende del vehículo y se acerca a la mujer, instante en el que finaliza la grabación.
Señalan a conductor de intento de feminicidio
De acuerdo con la información difundida por medios locales, el hombre habría mantenido una relación de dos años con la víctima y el noviazgo terminó hace aproximadamente dos meses. Sin embargo, él no habría aceptado la ruptura, lo que derivó en este violento ataque.
El agresor huyó del lugar después de los hechos y las autoridades de Rio Brilhante desplegaron un operativo para dar con su paradero. La policía lo señala como responsable de intento de feminicidio, mientras que la mujer arrollada fue trasladada a un centro asistencial, aunque no se han dado más detalles sobre su estado de salud.
La difusión del video generó indignación y múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron justicia y cuestionaron la violencia que afecta a miles de mujeres en la región.