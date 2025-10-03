El Salvador prohíbe uso del "lenguaje inclusivo" en escuelas

El gobierno de El Salvador prohibió oficialmente el uso del "lenguaje inclusivo" en todos los centros educativos públicos del país. La medida fue anunciada por el presidente Nayib Bukele a través de la red social X (antes Twitter) y establece que expresiones como "niñe", "elles" o "todes" no podrán emplearse en materiales ni actividades escolares.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, respaldó la decisión y señaló que busca "garantizar el buen uso de nuestro idioma" y proteger a la niñez y adolescencia de lo que calificó como "injerencias ideológicas". En su publicación compartió además un memorándum en el que se detalla que la restricción alcanza a todas las dependencias del ministerio con el objetivo de consolidar una comunicación institucional "clara, uniforme y respetuosa".
Palabras vetadas en escuelas públicas de El Salvador
El documento enumera ejemplos de palabras y expresiones vetadas, como "amigue", "compañere", "jóvenas", "nosotres", "estudiantas" o cualquier otra "deformación lingüística vinculada a la ideología de género". La directriz generó controversia en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la medida por considerar que limita la libertad de expresión y reduce la visibilidad de la comunidad LGTB.
La prohibición se enmarca en una línea de acciones previas del Ejecutivo. En febrero de 2024, el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, ya había anunciado la eliminación de la "ideología de género" en las escuelas. Esa decisión se produjo tras declaraciones de Bukele en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Estados Unidos, donde defendió que los padres deben tener voz y voto en la educación de sus hijos.
Con esta nueva disposición, el gobierno salvadoreño refuerza su postura frente al debate sobre género y educación, sumando un capítulo más en la política lingüística del país. Mientras tanto, la controversia continúa en redes sociales, donde sectores críticos aseguran que la medida supone un retroceso en materia de inclusión y derechos.