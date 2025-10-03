 El Salvador prohíbe uso del "lenguaje inclusivo" en escuelas
Internacionales

"Compañere" y "nosotres" entran en la lista de palabras prohibidas en la educación de El Salvador

Bukele anuncia la prohibición del lenguaje inclusivo en centros educativos de El Salvador.

Compartir:
Karla Trigueros, ministra de Educación en El Salvador. , EFE.
Karla Trigueros, ministra de Educación en El Salvador. / FOTO: EFE.

El gobierno de El Salvador prohibió oficialmente el uso del "lenguaje inclusivo" en todos los centros educativos públicos del país. La medida fue anunciada por el presidente Nayib Bukele a través de la red social X (antes Twitter) y establece que expresiones como "niñe", "elles" o "todes" no podrán emplearse en materiales ni actividades escolares.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, respaldó la decisión y señaló que busca "garantizar el buen uso de nuestro idioma" y proteger a la niñez y adolescencia de lo que calificó como "injerencias ideológicas". En su publicación compartió además un memorándum en el que se detalla que la restricción alcanza a todas las dependencias del ministerio con el objetivo de consolidar una comunicación institucional "clara, uniforme y respetuosa".

Palabras vetadas en escuelas públicas de El Salvador 

El documento enumera ejemplos de palabras y expresiones vetadas, como "amigue", "compañere", "jóvenas", "nosotres", "estudiantas" o cualquier otra "deformación lingüística vinculada a la ideología de género". La directriz generó controversia en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la medida por considerar que limita la libertad de expresión y reduce la visibilidad de la comunidad LGTB.

La prohibición se enmarca en una línea de acciones previas del Ejecutivo. En febrero de 2024, el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, ya había anunciado la eliminación de la "ideología de género" en las escuelas. Esa decisión se produjo tras declaraciones de Bukele en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Estados Unidos, donde defendió que los padres deben tener voz y voto en la educación de sus hijos.

Con esta nueva disposición, el gobierno salvadoreño refuerza su postura frente al debate sobre género y educación, sumando un capítulo más en la política lingüística del país. Mientras tanto, la controversia continúa en redes sociales, donde sectores críticos aseguran que la medida supone un retroceso en materia de inclusión y derechos.

En Portada

CSJ suspende órdenes de captura en caso Odebrechtt
Nacionales

CSJ suspende órdenes de captura en caso Odebrecht

07:44 AM, Oct 03
Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026t
Deportes

Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026

07:53 AM, Oct 03
Vehículo cae a barranco en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículo cae a barranco en Villa Nueva

07:10 AM, Oct 03
Selena Gomez no invitó la boda a Francia Raisa, la amiga que le donó un riñónt
Farándula

Selena Gomez no invitó la boda a Francia Raisa, la amiga que le donó un riñón

06:31 AM, Oct 03

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos