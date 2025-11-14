 Policías son captados robando prendas durante un operativo
Viral

"Después revisas tu talla": policías son captados llevándose prendas durante un operativo

La intervención, que inicialmente buscaba combatir la venta de ropa falsificada, ha sido duramente criticada por comerciantes peruanos y usuarios en redes sociales.

Compartir:
Las imágenes se hicieron virales en redes sociales., Captura de pantalla video X.
Las imágenes se hicieron virales en redes sociales. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un operativo contra la piratería en la ciudad peruana de Gamarra se ha convertido en el centro de una fuerte controversia luego de la difusión de un video que muestra presuntas irregularidades cometidas por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La intervención, que inicialmente buscaba combatir la venta de ropa falsificada, ha sido duramente criticada por comerciantes y usuarios en redes sociales.

La zona de Gamarra, uno de los mayores centros textiles de Lima, ha incrementado los operativos de control de cara a fin de año, ante el incremento de ventas y la presencia de puestos que ofrecen ropa falsificada. Paralelamente, comerciantes locales intentan promover la actividad económica mediante ferias de calzado y exhibiciones de artistas nacionales, con el objetivo de reactivar la afluencia de clientes.

Sin embargo, la polémica estalló luego de que el medio ‘El Megáfono’ difundiera un video en el que se escucha a un policía decir: "Después revisas tu talla", mientras varios uniformados cargan sacos repletos de ropa. Para los comerciantes afectados, este registro demuestra un presunto robo durante la intervención, lo que ha generado indignación entre los vendedores y ha puesto en entredicho la transparencia del operativo.

Los afectados exigieron que el Ministerio del Interior y la Inspectoría de la PNP abran una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo abuso de autoridad o apropiación indebida de la mercadería incautada. Aseguran que las acciones contra la piratería no deben convertirse en oportunidades para irregularidades.

En redes sociales, usuarios coinciden en pedir una revisión exhaustiva del procedimiento y la publicación de un informe oficial que detalle el destino de los productos decomisados. La institución policial aún no ha emitido un pronunciamiento final sobre las acusaciones, pero se espera que en los próximos días se brinde mayor claridad sobre el caso que ha provocado gran malestar en la comunidad de Gamarra.

Lo decomisado en el operativo 

Según las autoridades, durante el operativo se decomisaron más de 200 prendas que eran comercializadas como marcas reconocidas —entre ellas Hugo Boss y Michael Kors— a un precio superior al real, pese a tratarse presuntamente de productos falsificados. En total, los policías ocuparon más de 60 stands con la mercadería incautada, cuyo valor comercial preliminar supera el millón de soles (unos Q2.2 millones). Aunque no se registraron detenciones, la PNP informó que las investigaciones seguirán para identificar a los responsables del almacenamiento y distribución de los artículos adulterados.

En Portada

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la aficiónt
Deportes

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la afición

09:52 AM, Nov 14
Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.t
Nacionales

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.

08:10 AM, Nov 14
Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidadt
Nacionales

Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad

11:20 AM, Nov 13
Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista t
Deportes

Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista

11:30 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateMundial 2026EE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos