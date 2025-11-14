Policías son captados robando prendas durante un operativo

Un operativo contra la piratería en la ciudad peruana de Gamarra se ha convertido en el centro de una fuerte controversia luego de la difusión de un video que muestra presuntas irregularidades cometidas por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La intervención, que inicialmente buscaba combatir la venta de ropa falsificada, ha sido duramente criticada por comerciantes y usuarios en redes sociales.
La zona de Gamarra, uno de los mayores centros textiles de Lima, ha incrementado los operativos de control de cara a fin de año, ante el incremento de ventas y la presencia de puestos que ofrecen ropa falsificada. Paralelamente, comerciantes locales intentan promover la actividad económica mediante ferias de calzado y exhibiciones de artistas nacionales, con el objetivo de reactivar la afluencia de clientes.
Sin embargo, la polémica estalló luego de que el medio ‘El Megáfono’ difundiera un video en el que se escucha a un policía decir: "Después revisas tu talla", mientras varios uniformados cargan sacos repletos de ropa. Para los comerciantes afectados, este registro demuestra un presunto robo durante la intervención, lo que ha generado indignación entre los vendedores y ha puesto en entredicho la transparencia del operativo.
Los afectados exigieron que el Ministerio del Interior y la Inspectoría de la PNP abran una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo abuso de autoridad o apropiación indebida de la mercadería incautada. Aseguran que las acciones contra la piratería no deben convertirse en oportunidades para irregularidades.
En redes sociales, usuarios coinciden en pedir una revisión exhaustiva del procedimiento y la publicación de un informe oficial que detalle el destino de los productos decomisados. La institución policial aún no ha emitido un pronunciamiento final sobre las acusaciones, pero se espera que en los próximos días se brinde mayor claridad sobre el caso que ha provocado gran malestar en la comunidad de Gamarra.
Lo decomisado en el operativo
Según las autoridades, durante el operativo se decomisaron más de 200 prendas que eran comercializadas como marcas reconocidas —entre ellas Hugo Boss y Michael Kors— a un precio superior al real, pese a tratarse presuntamente de productos falsificados. En total, los policías ocuparon más de 60 stands con la mercadería incautada, cuyo valor comercial preliminar supera el millón de soles (unos Q2.2 millones). Aunque no se registraron detenciones, la PNP informó que las investigaciones seguirán para identificar a los responsables del almacenamiento y distribución de los artículos adulterados.