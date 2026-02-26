 Incendio devora estatua de Nuestra Señora de Fátima
Videos captan el momento en que un incendio devora la monumental estatua de Nuestra Señora de Fátima

Impactantes videos muestran el colapso en llamas de la estatua de Nuestra Señora de Fátima.

Incendio que redujo a cenizas estatua religiosa en Brasil., Captura de pantalla video de X.
Incendio que redujo a cenizas estatua religiosa en Brasil. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto en que un impactante incendio redujo a cenizas la monumental estatua de la Nuestra Señora de Fátima que se construía en el barrio de Pajuçara, en Natal, Brasil. La estructura, que mediría aproximadamente 35 metros de altura, colapsó envuelta en llamas ante la mirada atónita de vecinos y trabajadores.

Las imágenes muestran cómo el fuego avanzó con rapidez por el interior de la figura hasta consumir casi por completo el torso y la base. En cuestión de minutos, la intensa humareda cubrió la zona y la estructura terminó cediendo, generando una escena de fuerte impacto visual que rápidamente se viralizó.

Cortocircuito provocó el incendio  

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Natal (Seinfra), el siniestro habría sido provocado por un cortocircuito en una máquina de soldar utilizada por dos trabajadores dentro de la obra.

Había dos trabajadores soldando cuando se produjo un cortocircuito y una chispa encendió el material. Hay resina y poliestireno, lo que hizo que la llama se propagara rápidamente", explicó el inspector Sueldo Medeiros.

El Departamento de Bomberos informó que alrededor de las 14:30 horas se enviaron equipos de emergencia para controlar las llamas y asegurar el perímetro. Cerca de 20 bomberos participaron en las labores de extinción y rescate. La teniente Marcelly María detalló que la estructura contenía materiales altamente inflamables como poliestireno y fibra de vidrio, lo que facilitó la rápida expansión del fuego.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencias confirmó que un trabajador sufrió quemaduras leves en las manos y fue atendido en el lugar. Aunque inicialmente se reportaron dos posibles víctimas, solo una persona resultó lesionada.

La estatua estaba elaborada con bloques de poliestireno moldeados con tecnología robótica para dar forma al rostro y el torso. Tras el incendio, únicamente la cabeza y la corona —que aún no habían sido instaladas— se salvaron.

La obra, impulsada por el ayuntamiento con una inversión estimada en 15 millones de reales (unos Q22.4 millones), incluía mejoras urbanas y estaba prevista para concluir en marzo. El artista Ranilson Viana asumirá la restauración sin costos adicionales, mientras peritos investigan oficialmente la causa del incendio.

