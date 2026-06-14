Video capta la caída mortal del "Spider-Man de Yemen"

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que Al-Qa'qa' Antar Al-Absi, conocido como el "Spider-Man de Yemen", cae al interior del cráter del volcán Haradha mientras escalaba la pared interna sin equipo de seguridad.
El incidente ocurrió en Yemen y generó conmoción entre los presentes. En las imágenes se observa al hombre de 30 años realizando el ascenso hasta que pierde el control y cae al interior del cráter. Otro video grabado después del incidente muestra las labores realizadas por las autoridades en el lugar.
Operativo de búsqueda
Tras recibir la alerta, la Autoridad de Defensa Civil de Yemen desplegó equipos de búsqueda y rescate para intentar localizarlo. Sin embargo, las operaciones fueron suspendidas debido a las condiciones peligrosas del terreno y la dificultad para acceder al punto donde ocurrió la caída.
De acuerdo con las autoridades, los rescatistas continuarán evaluando la zona para recuperar el cuerpo cuando las condiciones permitan realizar la operación con seguridad. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales y generó numerosas reacciones entre los usuarios.