Momento en que motosicario dispara a encargado de pollería

Una cámara de seguridad registró el momento en que un comerciante fue atacado a balazos por un motosicario mientras atendía a una clienta en su negocio de venta de pollo en el sector de Los Vergeles, al norte de Guayaquil, Ecuador.
El crimen ocurrió la mañana del viernes 19 de junio y ha causado conmoción entre vecinos y compradores que presenciaron el ataque a plena luz del día. Las imágenes muestran al propietario de la pollería despachando un pedido de pollo fresco a una mujer, mientras dos hombres a bordo de una motocicleta permanecían cerca del establecimiento aparentemente esperando el momento oportuno para actuar.
En el video se observa que, una vez finalizada la venta, uno de los ocupantes de la motocicleta desciende del vehículo, se acerca al comerciante y le dispara en repetidas ocasiones. Tras cometer el ataque, el agresor vuelve a subir a la motocicleta y ambos huyeron del lugar con rumbo desconocido.
Identifican a la víctima mortal
La víctima fue identificada como Luis Félix Aucanshala Estrella, de 33 años. De acuerdo con reportes de medios locales, el comerciante fue auxiliado y trasladado de emergencia a un centro asistencial; sin embargo, falleció antes de recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.
El ataque ocurrió alrededor de las 07:00 horas y generó alarma entre residentes del sector, quienes observaron el violento hecho en plena actividad comercial de la zona.
Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni han revelado el posible móvil del crimen. Las grabaciones de las cámaras de seguridad podrían ser clave para identificar a los responsables y avanzar en las investigaciones.