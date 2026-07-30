 PakoGT habla tras hipótesis sobre masacre en Boca del Monte
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PakoGT rompe el silencio tras hipótesis sobre masacre en Boca del Monte

PakoGT publica contundente mensaje tras las hipótesis por la muerte de sus padres y su hermano en Boca del Monte.

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A través de sus redes sociales, el tiktoker aseguró que su familia era trabajadora y honrada., Redes sociales.
A través de sus redes sociales, el tiktoker aseguró que su familia era trabajadora y honrada. / FOTO: Redes sociales.
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El creador de contenido guatemalteco Francisco Tello, conocido en redes sociales como PakoGT, reaccionó luego de que las autoridades dieran a conocer las primeras hipótesis sobre la masacre ocurrida el pasado sábado en Boca del Monte, Villa Canales, donde fueron asesinadas siete personas, entre ellas su madre, su padre y su hermano.

Durante una conferencia de prensa, el Ministerio de Gobernación informó que una de las líneas de investigación apunta a un posible caso de extorsión. La segunda hipótesis plantea que el ataque podría estar relacionado con una disputa entre pandillas por el control del territorio para actividades de narcomenudeo.

No obstante, las autoridades enfatizaron que ambas son únicamente hipótesis y que continúan bajo investigación, por lo que aún no han sido confirmadas.

Rechaza señalamientos en redes sociales

Tras conocerse esa información, diversas publicaciones y comentarios en redes sociales comenzaron a vincular a las víctimas con actividades ilícitas, situación que PakoGT rechazó contundentemente.

A través de sus redes sociales, el tiktoker aseguró que su familia era trabajadora y honrada, y criticó a quienes, según él, difunden información falsa únicamente para generar visitas e interacciones.

En mi familia todos somos buenas personas y honrados. Nunca le hicimos daño a nadie ni anduvimos en malos pasos", expresó.

Asimismo, lamentó que existan personas que emitan juicios sin conocer los hechos y aseguró que la desinformación solo aumenta el dolor que atraviesa su familia.

El creador de contenido también recordó que el contenido que compartía junto a su madre tenía como único propósito entretener y sacar sonrisas a sus seguidores.

Lo único que hice con mi mamá fue querer sacarles una sonrisa a todos nuestros seguidores con nuestras locuras de madre e hijo", manifestó.

Finalmente, pidió respeto para la memoria de sus familiares y confió en que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido.

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PakoGT rompe el silencio tras hipótesis sobre masacre en Boca del Monte. - Captura de pantalla de Facebook.

La masacre

La noche del sábado 25 de julio, una balacera irrumpió en una vivienda ubicada en el sector El Rosario, en Boca del Monte, Villa Canales, donde se celebraba una reunión familiar.

De acuerdo con las autoridades, un grupo de hombres armados ingresó al inmueble y disparó contra las personas presentes, dejando siete fallecidos.

Bomberos Municipales confirmaron que entre las víctimas había cinco hombres y una mujer de aproximadamente 60 años, identificada en redes sociales como "La Miamor", madre de PakoGT. Las investigaciones continúan para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Monte

Seguidores lamentan muerte de la tiktoker tras masacre en Boca del Monte.

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