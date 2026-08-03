 Enfrentamiento entre agente de Emixtra y piloto de taxi pirata
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Difunden videos de enfrentamiento entre agente de Emixtra y piloto de supuesto taxi pirata

Agente de Emixtra y piloto de supuesto taxi pirata protagonizan violenta pelea.

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Videos captan pelea entre agente de Emixtra y piloto de supuesto taxi pirata en pleno tránsito de Mixco., Captura de pantalla video de X.
Videos captan pelea entre agente de Emixtra y piloto de supuesto taxi pirata en pleno tránsito de Mixco. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que un agente de la Entidad Mixqueña de Tránsito (Emixtra) protagoniza un altercado físico con el piloto de un supuesto taxi pirata en una concurrida vía de Mixco, un incidente que generó congestionamiento vehicular y numerosas reacciones entre los usuarios.

En una de las grabaciones se observa al vehículo detenido en una intersección, aparentemente mientras intentaba incorporarse a la vía principal. Dos agentes de Emixtra mantienen la unidad bajo inspección: uno se ubica del lado del conductor y el otro del copiloto.

Mientras el piloto permanece dentro del automóvil, las imágenes muestran que uno de los agentes introduce parte de su cuerpo por la ventana del conductor. En ese momento, aparentemente ambos comienzan a agredirse físicamente, según se aprecia en el video.

Posteriormente, el agente intenta abrir la puerta del vehículo para que el conductor descienda; sin embargo, este opone resistencia y evita que sea abierta.

En otra grabación difundida en redes sociales se observa que finalmente el agente logra abrir la puerta e ingresa al interior del vehículo, donde aparentemente continúan las agresiones físicas. 

¿Qué provocó el altercado? 

Hasta el momento se desconoce cómo concluyó el altercado, si hubo personas detenidas o heridas, así como el motivo que originó la confrontación entre el conductor y el agente de tránsito. Tampoco se ha informado si el vehículo fue consignado por las autoridades.

Por ahora, ni Emixtra ni el alcalde de Mixco, Neto Bran, han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

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Las autoridades han señalado en reiteradas ocasiones que los denominados taxis piratas operan de manera ilegal, sin autorización municipal, y representan una problemática relacionada con la seguridad pública y el orden vial.

Debido a ello, la Policía Nacional Civil (PNC) y Emixtra mantienen operativos para identificar y retirar de circulación estas unidades, las cuales, según las autoridades, en algunos casos han sido vinculadas con actividades delictivas.

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