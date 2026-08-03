 Trágica historia: Falsa entrevista lleva a madre a un final fatal
Viral

Una falsa entrevista de trabajo llevó a una joven madre a un trágico final

Juana fue a una supuesta entrevista de trabajo y hallan su cuerpo envuelto en una sábana.

Compartir:
Fue a una entrevista de trabajo y terminó asesinada., Redes sociales.
Fue a una entrevista de trabajo y terminó asesinada. / FOTO: Redes sociales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El caso de Juana Mailén Antonich ha conmocionado a miles de personas en redes sociales luego de conocerse que la joven de 25 años fue encontrada sin vida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un balneario de Mar del Plata, Argentina.

De acuerdo con medios locales, Juana, madre de dos niñas, respondió a una oferta laboral que le fue enviada a través de Facebook. Una persona le ofreció un empleo en un balneario, por lo que comenzaron a intercambiar mensajes para concretar la contratación.

Como parte del supuesto proceso de ingreso, el contacto le pidió una fotografía para tramitar una credencial de acceso al lugar de trabajo, identificado como "Balneario Punta Mogotes Cero". Sin embargo, posteriormente se confirmó que dicho establecimiento no existe.

Tras perder comunicación con la joven, su familia denunció su desaparición y revisó sus conversaciones en redes sociales, lo que permitió reconstruir sus últimos movimientos. Siguiendo las pistas del intercambio de mensajes, los familiares llegaron a una playa de la zona sur de Mar del Plata.

En el lugar localizaron el cuerpo de Juana debajo de un contenedor. Según la información difundida por las autoridades, el cadáver estaba envuelto en una sábana, sin ropa y presentaba signos de violencia.

Detienen a dos sospechosos 

Mientras permanecían en el sitio, los familiares observaron a dos hombres con lesiones visibles. Al intentar acercarse para interrogarlos, ambos huyeron, aunque posteriormente fueron localizados y detenidos por la Policía mientras se ocultaban entre árboles.

Los sospechosos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes quedaron arrestados mientras avanzan las investigaciones por el delito de homicidio.

En la escena también fue localizado un tambo de 200 litros con restos de una incineración, el cual es analizado por los peritos para determinar su posible relación con el crimen.

La autopsia confirmó que Juana Mailén Antonich murió a causa de una puñalada en la zona cervical. El caso ha generado indignación en redes sociales y reavivó las alertas sobre los riesgos de las falsas ofertas de empleo difundidas a través de internet.

En Portada

Varios heridos tras volcar bus en Quichét
Nacionales

Varios heridos tras volcar bus en Quiché

07:28 AM, Ago 03
Motorista fallece en accidente en calzada Rooseveltt
Nacionales

Motorista fallece en accidente en calzada Roosevelt

06:28 AM, Ago 03
Video capta brutal choque entre motoristas en Santa Lucía Cotzumalguapat
Nacionales

Video capta brutal choque entre motoristas en Santa Lucía Cotzumalguapa

07:36 AM, Ago 03
Vinícius se incorpora a la pretemporada del Real Madrid con su futuro aún en el airet
Deportes

Vinícius se incorpora a la pretemporada del Real Madrid con su futuro aún en el aire

07:16 AM, Ago 03
La UEFA considera llevar a la FIFA a los tribunalest
Deportes

La UEFA considera llevar a la FIFA a los tribunales

07:44 AM, Ago 03

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar