Trágica historia: Falsa entrevista lleva a madre a un final fatal

El caso de Juana Mailén Antonich ha conmocionado a miles de personas en redes sociales luego de conocerse que la joven de 25 años fue encontrada sin vida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un balneario de Mar del Plata, Argentina.
De acuerdo con medios locales, Juana, madre de dos niñas, respondió a una oferta laboral que le fue enviada a través de Facebook. Una persona le ofreció un empleo en un balneario, por lo que comenzaron a intercambiar mensajes para concretar la contratación.
Como parte del supuesto proceso de ingreso, el contacto le pidió una fotografía para tramitar una credencial de acceso al lugar de trabajo, identificado como "Balneario Punta Mogotes Cero". Sin embargo, posteriormente se confirmó que dicho establecimiento no existe.
Tras perder comunicación con la joven, su familia denunció su desaparición y revisó sus conversaciones en redes sociales, lo que permitió reconstruir sus últimos movimientos. Siguiendo las pistas del intercambio de mensajes, los familiares llegaron a una playa de la zona sur de Mar del Plata.
En el lugar localizaron el cuerpo de Juana debajo de un contenedor. Según la información difundida por las autoridades, el cadáver estaba envuelto en una sábana, sin ropa y presentaba signos de violencia.
Detienen a dos sospechosos
Mientras permanecían en el sitio, los familiares observaron a dos hombres con lesiones visibles. Al intentar acercarse para interrogarlos, ambos huyeron, aunque posteriormente fueron localizados y detenidos por la Policía mientras se ocultaban entre árboles.
Los sospechosos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes quedaron arrestados mientras avanzan las investigaciones por el delito de homicidio.
En la escena también fue localizado un tambo de 200 litros con restos de una incineración, el cual es analizado por los peritos para determinar su posible relación con el crimen.
La autopsia confirmó que Juana Mailén Antonich murió a causa de una puñalada en la zona cervical. El caso ha generado indignación en redes sociales y reavivó las alertas sobre los riesgos de las falsas ofertas de empleo difundidas a través de internet.