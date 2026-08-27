 Yenifer García fallece en sesión de tatuaje con anestesia animal
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VIDEO: Última sesión de tatuaje termina en tragedia

Yenifer García murió tras supuestamente haber sido sedada con anestesia para animales.

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Yenifer García murió durante una sesión de tatuaje tras recibir anestesia para animales., Redes sociales.
Yenifer García murió durante una sesión de tatuaje tras recibir anestesia para animales. / FOTO: Redes sociales.
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Lo que comenzó como la última sesión de un tatuaje terminó en tragedia para Yenifer García, una mujer que murió dentro de su vivienda en Bogotá, Colombia, luego de presentar una emergencia de salud durante el procedimiento.

García se encontraba en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de la capital colombiana, donde se realizaba la tercera y última sesión de un tatuaje de gran tamaño que cubría parte de su espalda y los glúteos.

Debido a la extensión del tatuaje y al dolor que implicaba completar el diseño, la joven recibió un medicamento con el propósito de sedarla y permitir que soportara el procedimiento. Sin embargo, después de recibir la sustancia, su estado comenzó a empeorar.

La situación rápidamente se convirtió en una emergencia. García sufrió complicaciones mientras se encontraba en el interior de la vivienda y las personas que estaban con ella solicitaron ayuda.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra parte de lo ocurrido después de que la mujer presentó la emergencia. En las imágenes se observa la llegada de las autoridades al domicilio, donde se desarrollaron las diligencias relacionadas con el caso. El video ha causado conmoción entre quienes han conocido la historia.

Le habrían aplicado anestesia para animales

Uno de los aspectos que ahora genera mayores interrogantes es el medicamento utilizado para sedarla. De acuerdo con la información que ha trascendido, se habría utilizado anestesia destinada para animales, por lo que los investigadores buscan determinar exactamente qué sustancia recibió García, en qué cantidad y quién se encargó de administrarla.

El abogado de la familia también cuestionó a la persona que aplicó los medicamentos y aseguró que no contaba con especialización en anestesiología.

La investigación deberá establecer qué ocurrió durante la sesión de tatuaje y si la administración de los medicamentos tuvo relación directa con la muerte de Yenifer García.

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