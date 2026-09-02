 Víctima de robo persigue y golpea al ladrón tras el ataque
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VIDEO: Víctima de robo persigue a ladrón y lo golpea hasta recuperar sus pertenencias

Víctima enfrenta a asaltante y le propina brutal golpiza para recuperar sus pertenencias.

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Víctima de robo persigue a presunto ladrón y lo golpea para recuperar su collar., Captura de pantalla video de X.
Víctima de robo persigue a presunto ladrón y lo golpea para recuperar su collar. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el violento momento en que un hombre persigue y somete a un presunto ladrón en plena vía pública, en Brasil, luego de que este le habría robado un collar.

Las imágenes muestran al supuesto delincuente, vestido de negro, reducido sobre el pavimento por el hombre que asegura haber sido víctima del robo. La situación rápidamente escala y el afectado comienza a golpearlo mientras varias personas permanecen alrededor observando la escena.

De acuerdo con la grabación, el conflicto se habría originado cuando el presunto ladrón intentó ocultar el collar sustraído dentro de su boca. Al percatarse de esto, la víctima intenta recuperarlo mientras mantiene sometido al hombre en el suelo.

Durante varios momentos del video se observan golpes, patadas y empujones. El hombre que reclama su pertenencia también llega a sujetar al supuesto delincuente por la cabeza y a golpearla contra el pavimento, mientras le exige que entregue el objeto.

La agresión continúa durante varios minutos ante la mirada de los transeúntes, quienes se mantienen cerca del lugar sin intervenir inicialmente.

Finalmente, un hombre vestido con una camiseta roja se aproxima e intenta separar a ambos para detener la pelea y evitar que la agresión continúe.

Se desconocen más detalles del incidente 

El video ha llamado la atención en redes sociales por la particular forma en que el presunto ladrón habría intentado ocultar el collar y por la violenta reacción de la víctima tras descubrir dónde se encontraba la joya.

Hasta el momento, la grabación por sí sola no permite establecer cuándo ocurrió el incidente ni confirmar si hubo personas detenidas o si se presentaron cargos por el robo o la agresión.

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