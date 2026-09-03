Mujer dispara en salón de uñas tras inesperada factura

Una discusión por el costo de reparar una uña rota terminó en un episodio violento dentro de un salón de manicura en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Una mujer de 26 años, identificada como Essence Mire, fue acusada de golpear a una empleada y posteriormente disparar contra el establecimiento.
De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio local AZ Family, el incidente ocurrió la tarde del domingo en el Element Nail Bar, donde Mire habría discutido con una de las trabajadoras por el precio de un procedimiento estético.
La disputa se habría originado por el cobro de US $15 para reparar una uña rota. Según el reporte policial citado en los documentos judiciales, la discusión subió de tono hasta que la mujer presuntamente golpeó a la empleada en el rostro.
Después de la agresión, Mire abandonó el establecimiento. Sin embargo, según la investigación policial, posteriormente sacó un arma de fuego y realizó un disparo contra el negocio.
Al menos 18 personas estaban en el salón
El proyectil impactó en la puerta de cristal ubicada en la entrada del salón, provocando que esta se rompiera por completo. Al momento del incidente, en el interior del establecimiento se encontraban 18 personas.
Ante el sonido del disparo y el impacto contra la puerta, varias de las personas que se encontraban dentro del salón corrieron para ponerse a salvo, mientras otras buscaron refugio en el interior del inmueble. Las autoridades señalaron a Mire como sospechosa del ataque y el caso quedó bajo investigación.