 Mujer dispara en salón de uñas tras inesperada factura
Viral

Mujer disparó contra un salón de uñas porque no le pareció lo que le cobraron

Los disparos se registraron mientras 18 personas se encontraban dentro del salón de uñas.

Compartir:
Disputa por una reparación de uña terminó con disparos en salón de manicura de Arizona., Redes sociales.
Disputa por una reparación de uña terminó con disparos en salón de manicura de Arizona. / FOTO: Redes sociales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una discusión por el costo de reparar una uña rota terminó en un episodio violento dentro de un salón de manicura en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Una mujer de 26 años, identificada como Essence Mire, fue acusada de golpear a una empleada y posteriormente disparar contra el establecimiento.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio local AZ Family, el incidente ocurrió la tarde del domingo en el Element Nail Bar, donde Mire habría discutido con una de las trabajadoras por el precio de un procedimiento estético.

La disputa se habría originado por el cobro de US $15 para reparar una uña rota. Según el reporte policial citado en los documentos judiciales, la discusión subió de tono hasta que la mujer presuntamente golpeó a la empleada en el rostro.

Después de la agresión, Mire abandonó el establecimiento. Sin embargo, según la investigación policial, posteriormente sacó un arma de fuego y realizó un disparo contra el negocio.

Al menos 18 personas estaban en el salón 

El proyectil impactó en la puerta de cristal ubicada en la entrada del salón, provocando que esta se rompiera por completo. Al momento del incidente, en el interior del establecimiento se encontraban 18 personas.

Ante el sonido del disparo y el impacto contra la puerta, varias de las personas que se encontraban dentro del salón corrieron para ponerse a salvo, mientras otras buscaron refugio en el interior del inmueble. Las autoridades señalaron a Mire como sospechosa del ataque y el caso quedó bajo investigación.

En Portada

CIV prevé seis semanas de trabajos para habilitar puente Bailey en Zacapat
Nacionales

CIV prevé seis semanas de trabajos para habilitar puente Bailey en Zacapa

11:25 AM, Sep 03
Amparo contra postuladora para Contralor busca dejar sin efecto tabla de gradaciónt
Nacionales

Amparo contra postuladora para Contralor busca dejar sin efecto tabla de gradación

08:21 AM, Sep 03
Ejecutivo busca institucionalizar el programa Becas por Nuestro Futurot
Nacionales

Ejecutivo busca institucionalizar el programa Becas por Nuestro Futuro

12:13 PM, Sep 03
Tres futbolistas de la cantera de Real Madrid aceptan un año de cárcelt
Deportes

Tres futbolistas de la cantera de Real Madrid aceptan un año de cárcel

12:30 PM, Sep 03
Trump dice tener munición ilimitada para la guerra con Iránt
Internacionales

Trump dice tener munición ilimitada para la guerra con Irán

02:02 PM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCReal Madrid#liganacionalCopa CentroamericanaEstados Unidosredes socialesInsólitoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar