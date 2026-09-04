Hombre gravemente herido al intentar incendiar una tienda

Un hombre resultó gravemente herido después de intentar provocar un incendio en una tienda de Melton, Victoria, Australia. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y muestra cómo el fuego terminó alcanzando a los propios responsables del ataque.
El hecho ocurrió poco antes de las 3:00 de la madrugada del pasado 2 de septiembre de 2026. Según la investigación policial, dos hombres llegaron al establecimiento a bordo de una picop blanco con la intención de incendiar el inmueble.
Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia. En las imágenes se observa cómo el picop se aproxima al negocio y da marcha atrás contra el inmueble. Instantes después, los dos hombres descienden del vehículo aparentemente con bidones de combustible.
Sin embargo, el intento de provocar el incendio tuvo consecuencias para los propios agresores. A los pocos segundos, una enorme llamarada los envuelve y uno de ellos queda gravemente afectado por el fuego.
El video muestra al hombre en el suelo mientras intenta apagar las llamas. Posteriormente logra subir nuevamente al vehículo, aunque continúa siendo alcanzado por el fuego durante la huida.
Hombre resulta gravemente herido y su cómplice lo abandona
De acuerdo con la investigación, el hombre, de 23 años, terminó cayendo de la camioneta después de que esta abandonara el lugar. Su supuesto cómplice, en lugar de detenerse, continuó la huida.
El inspector detective Chris Murray, jefe del escuadrón de Incendios Provocados y Explosivos de Victoria, cuestionó la actuación del segundo sospechoso y afirmó que prácticamente lo dejó por muerto.
El joven sufrió quemaduras graves en la parte superior e inferior del cuerpo y fue trasladado en avión al Hospital Alfred, donde permanece en condición crítica. La policía advirtió que las lesiones podrían tener consecuencias permanentes.
Las autoridades continúan buscando al segundo implicado, quien también habría resultado herido. La camioneta utilizada en el ataque fue posteriormente presuntamente incendiada en la Western Freeway, cerca de Hopetoun Park.