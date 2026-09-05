Joven ebrio intenta usar tarjeta de débito para llamar abogado

Un insólito momento ocurrido en Guayaquil, Ecuador, se volvió viral en redes sociales luego de que un joven, detenido junto con su chofer por conducir en estado de embriaguez, intentara realizar una llamada telefónica utilizando una tarjeta de débito.
El hecho quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde las imágenes generaron diversas reacciones por la confusión del joven, quien utilizó su tarjeta bancaria como si fuera un teléfono celular mientras aseguraba que quería comunicarse con su abogado.
Joven decidió pronunciarse
Tras la viralización del video, el joven decidió pronunciarse y contar su versión de lo ocurrido. Explicó que había salido del trabajo bajo estrés y posteriormente decidió salir a beber. Según relató, alrededor de las 3 de la madrugada se dirigía hacia su casa cuando fue detenido junto con su chofer.
El joven reconoció que se encontraba bajo los efectos del alcohol y explicó que durante la noche había mezclado cerveza, vino y vodka, además de cerveza nuevamente. Atribuyó a su estado de embriaguez la confusión que lo llevó a utilizar su tarjeta de débito como si fuera su teléfono.
Durante su relato, también se refirió a su chofer, quien, según indicó, es su tío. Aseguró que ambos fueron detenidos, aunque sostuvo que su familiar "no se encontraba tan alcoholizado".
Además, afirmó que su tío habría sido golpeado durante el procedimiento, aunque no proporcionó mayores detalles sobre lo ocurrido.
El video continúa generando comentarios en redes sociales, mientras el propio protagonista reconoció que la escena ocurrió mientras se encontraba en estado de embriaguez. Su explicación permitió conocer qué habría ocurrido antes del momento que quedó registrado y posteriormente se hizo viral.