 Pasajeros huyen de bus en llamas: impactante video
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¡Momentos de terror! Video muestra cómo pasajeros escapan de un bus envuelto en llamas

Graban dramática evacuación de pasajeros mientras un bus se incendia en plena carretera.

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Momentos de pánico durante incendio que consumió un autobús en El Salvador., Captura de pantalla video de X.
Momentos de pánico durante incendio que consumió un autobús en El Salvador. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Momentos de pánico vivieron al menos 48 pasajeros de un autobús que terminó completamente destruido por un incendio en una carretera de El Salvador. Un video difundido en redes sociales muestra cómo los usuarios abandonan apresuradamente la unidad mientras las llamas avanzan desde la parte delantera.

En la grabación se observa que el autobús comienza a sacar humo mientras circula, lo que obliga al conductor a detenerse a un costado de la carretera. Apenas se detiene la marcha, el ayudante desciende y comienza a pedirles a los pasajeros que evacúen de inmediato.

La escena se torna desesperada cuando los usuarios, entre ellos menores de edad, intentan salir del bus antes de que el fuego se extienda. Según se aprecia en las imágenes, todos abandonan la unidad por la puerta trasera, mientras la parte delantera ya se encuentra envuelta en llamas.

La rápida reacción del conductor y su ayudante permitió que los pasajeros salieran a tiempo y se alejaran del autobús. Minutos después, el fuego consumió por completo la unidad, según la información relacionada con el incidente.

¿Qué provocó el incendio? 

De acuerdo con un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, el incendio habría sido provocado por desperfectos mecánicos en el vehículo. Tras recibir la alerta, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para combatir las llamas y evitar que se extendieran a zonas cercanas.

Las autoridades confirmaron que el siniestro dejó únicamente daños materiales. Ninguno de los pasajeros resultó herido y tampoco se reportaron víctimas mortales.

El video ha llamado la atención en redes sociales por las escenas de temor durante la evacuación y por la rapidez con la que el incendio avanzó mientras los pasajeros intentaban ponerse a salvo.

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