Cámara muestra ataque a ladrón en plena calle por tres hombres

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que tres hombres agreden con palos de madera a un presunto ladrón identificado como Henry Fernández, de 38 años, en una calle de República Dominicana.
El ataque ocurrió luego de que fuera señalado de presuntamente hurtar material de construcción valorado en 300 mil pesos dominicanos, equivalentes a unos Q37 mil 315.
En las imágenes se observa a los tres hombres rodeando a Fernández, quien intenta defenderse mientras los atacantes lo golpean repetidamente. La agresión continúa hasta que uno de ellos lo impacta en la cabeza, provocando que pierda el conocimiento y quede tendido sobre la banqueta.
La grabación fue difundida en distintas plataformas digitales y generó reacciones por la violencia con la que los hombres atacaron al señalado. El caso también reavivó el debate sobre los episodios en los que ciudadanos recurren a la violencia para castigar a personas acusadas de cometer delitos.
Presunto ladrón murió en el hospital
De acuerdo con medios locales, Fernández fue trasladado al Hospital Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, donde murió mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Vecinos del sector afirmaron que el hombre había sido señalado anteriormente por otros robos en la zona. Sin embargo, las autoridades no han identificado públicamente a los tres agresores ni esclarecido todas las circunstancias de lo ocurrido.
Tampoco se ha informado sobre posibles procesos legales contra los involucrados en la golpiza.
@atracosrd Eso pasó cerca de mi casa el sistema es que al que mataron era un ladrón y la gente se cansa de que le roban y que la policía no haga nada ??♂️ahora se encharcaron— ????? (@Rosariobryan02) October 27, 2026
El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de la justicia por mano propia. Aunque una persona sea acusada de cometer un delito, corresponde a las autoridades investigar los hechos y aplicar la ley. Las agresiones colectivas pueden tener consecuencias mortales y convertir una denuncia en una nueva tragedia.