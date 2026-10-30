 Cámara muestra ataque a ladrón en plena calle por tres hombres
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Cámara capta el momento en que tres hombres atacan a presunto ladrón en plena calle

Graban brutal ataque contra hombre señalado de robar material de construcción.

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Video muestra a tres hombres golpeando a presunto ladrón hasta dejarlo inconsciente en República Dominicana., Captura de pantalla video de X.
Video muestra a tres hombres golpeando a presunto ladrón hasta dejarlo inconsciente en República Dominicana. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que tres hombres agreden con palos de madera a un presunto ladrón identificado como Henry Fernández, de 38 años, en una calle de República Dominicana

El ataque ocurrió luego de que fuera señalado de presuntamente hurtar material de construcción valorado en 300 mil pesos dominicanos, equivalentes a unos Q37 mil 315.

En las imágenes se observa a los tres hombres rodeando a Fernández, quien intenta defenderse mientras los atacantes lo golpean repetidamente. La agresión continúa hasta que uno de ellos lo impacta en la cabeza, provocando que pierda el conocimiento y quede tendido sobre la banqueta.

La grabación fue difundida en distintas plataformas digitales y generó reacciones por la violencia con la que los hombres atacaron al señalado. El caso también reavivó el debate sobre los episodios en los que ciudadanos recurren a la violencia para castigar a personas acusadas de cometer delitos.

Presunto ladrón murió en el hospital 

De acuerdo con medios locales, Fernández fue trasladado al Hospital Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, donde murió mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Vecinos del sector afirmaron que el hombre había sido señalado anteriormente por otros robos en la zona. Sin embargo, las autoridades no han identificado públicamente a los tres agresores ni esclarecido todas las circunstancias de lo ocurrido.

Tampoco se ha informado sobre posibles procesos legales contra los involucrados en la golpiza.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de la justicia por mano propia. Aunque una persona sea acusada de cometer un delito, corresponde a las autoridades investigar los hechos y aplicar la ley. Las agresiones colectivas pueden tener consecuencias mortales y convertir una denuncia en una nueva tragedia.

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