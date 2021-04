“No tenemos un abanico de jugadores para sustituirlo”, dice Amarini

El guatemalteco del América, Jesús “Chucho” López, sufrió este miércoles una fractura del tobillo Weber tipo C y lesión de ligamento deltoideo en la pierna derecha, luego de una fuerte entrada del colombiano Yustin Arboleda, del Olimpia, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, una lesión que además deja mermada a la selección nacional. A esto se refirió Amarini Villatoro.

Muy triste y preocupado, así se mostró el entrenador de la azul y blanco al conversar este jueves en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, en donde reconoció que la baja de López, sumada a la de Nicholas Rittmeyer, también lesionado, pesará en su equipo.

¿Cómo se siente tras enterarse de la lesión de “Chucho” López?

Estamos consternados, honestamente muy tristes. Me tocó ver en vivo la lesión de Chucho” y fue impactante, pensé que la pierna le iba a quedar colgando, pensé que era fractura de tibia y peroné, pero gracias a Dios solo le tocó el peroné, pero igual es una lesión delicada.

¿Ya conversó con él, qué le dijo?

Logré hablar con él antes de la operación y después y todo le salió bien, está tranquilo y optimista, pero un poco nostálgico, me dice que lamenta que no estará con nosotros en junio ni en la Copa de Oro, pero los atletas están expuestos a este tipo de lesiones.

😱😱 ¡DURÍSIMA LESIÓN A CHUCHO LÓPEZ! 😱😱 ¡Le perdonan la expulsión a Yustin Arboleda! 🟥 IMPRUDENTE entrada sobre el jugador americanista que sale de la cancha innmovilizado #LigaCampeonesxFOX pic.twitter.com/CPBmgUBYxP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 15, 2021

Y Rittmeyer también es baja…

Sí, lamentablemente. Tenía la esperanza que lo de Rittmeyer no fuera tan grave, pero hoy nos confirmó que la recuperación es casi del mismo tiempo de lo del “Chucho” 3 o 4 meses. Con “Cucho” nos fue más fácil, por el idioma, lo de Nico lo llevábamos despacio, pero en los últimos juegos iba tomando protagonismo. Él venía de una lesión y le estaba costando, pero es un jugador que puede sumar bastante y no solo eso, la parte humana.

¿Ellos marcan la diferencia respecto a otros legionarios?

Como siempre digo, estaré agradecido con ellos dos. En el proceso hemos tocado la puerta de varios jugadores de doble nacionalidad, con sangre guatemalteca, y ellos, desde la primera llamada le dieron el sí a Guatemala y eso lo valoramos bastante y nos pone tristes que no puedan estar. Además, en el grupo han sido bien aceptados por sus compañeros, “Chucho” incluso, ya estaba tomando un rol de liderazgo, no solo en la cancha si no en el camerino, cada vez lo veíamos más como un líder a futuro, primero Dios regresan bien.

¿Será difícil encontrar a un sustituto?

Nos pone en qué pensar por lo que se nos viene en junio y en la Copa de Oro. La realidad es que Guatemala no es un país que tenga tantos jugadores de élite, con las condiciones de jugar una eliminatoria o Copa de Oro, no tenemos un abanico grande de jugadores para poder sustituirlo. Buscaremos las mejores opciones.

“Chucho” se ha logrado mantener en el América…

Sí, y la verdad me pone triste cuando algunos me dicen que “Chucho” “juega poquito para el América” y no y no saben el sacrificio que ha hecho para estar ahí, en una plantilla con 15 extranjeros que la mayoría son seleccionados en su país. Solo el hecho de estar convocado es un mérito a su sacrificio. El mismo técnico del América ha destacado que se ha logrado mantener. Valoramos el hecho de que haya tenido la personalidad de venir a Guatemala y decir ‘voy a aportar’. Nos duele que un jugador importante para nosotros son esté y no pueda estar por mucho tiempo, solo nos queda desear que regrese bien.

#FuerzaChucho | López se perderá los próximos partidos de la Selección Nacional https://t.co/oH2bDGLl22 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 15, 2021

¿Cuándo lanzará su primera convocatoria para el microciclo previo a los juegos de junio?

La mayoría de nuestros futbolistas están teniendo actividad, se está jugando miércoles y domingos, no hay un espacio libre ninguna semana para poder realizar un microciclo, no tendremos tiempo sino hasta el final del torneo. Creemos que a partir del 15 de mayo podremos convocar, conforme los equipos de los futbolistas vayan quedando eliminados.

¿Y los legionarios?

En el caso de Matan Peleg y Ricardo Jerez, creo que podrán venir desde el 15 de mayo, más o menos en esa fecha tendremos la convocatoria, unos 20 días antes de la competencia. De Ricardo estamos pendientes de si seguirá o no en el Alianza o a qué club irá, mientras que lo de Gerardo Gordillo está en análisis, será de ver hasta dónde llega su club, pero creo que a los legionarios los tendremos a partir del 15 de mayo.

#FuerzaChucho | "Chucho" López ha recibido la visita en el centro asistencial donde se encuentra del entrenador del América, Santiago Hernán Solari https://t.co/HmieOsd0w6 📸 @ClubAmerica pic.twitter.com/3IpOHOY5wA — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 15, 2021

¿Hay posibilidades de tener a otros legionarios?

Lo de Kamiani depende del despacho presidencia, no camina, falta una firma (para su nacionalización), con Roldán se perdió la comunicación, según nos dijo ahorita es prioridad el trabajo con su club. Hay otros que quieren estar en selección, pero no llenan los requisitos o no son para selección nacional.

¿Cómo ve el panorama para lo que viene?

Es una guerra lo que viene en junio, primero aquí y después en Curazao, es un partido para gente con mucha enjundia, fuerza y resistencia, en partidos como ese se ve el carácter y personalidad de un jugador, ahí es donde debe demostrar de qué está hecho.