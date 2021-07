VIDEO. México se estrella contra el portero de Trinidad y Tobago

Las selecciones de México y Trinidad y Tobago empataron 0-0 la noche de este sábado en el partido inaugural de la Copa Oro 2021, válido por el Grupo A, en el que también están Guatemala y El Salvador, jugado en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

El partido quedó marcado antes del primer cuarto de hora cuando el delantero mexicano Hirving Lozano impactó su rostro en la rodilla del portero trinitario, Marvin Phillip; el ‘Chucky’ se desvaneció en el campo y fue llevado de emergencia a un hospital donde, ya consciente, se le practicaron exámenes médicos.

La primera jornada del Grupo A se completará este domingo con el partido entre El Salvador y Guatemala en el estadio Toyota de Frisco, Texas.

La escuadra trinitaria salió al campo con una actitud muy precavida, con 10 hombres ubicados por detrás de la pelota. En esos primeros minutos, el equipo mexicano intentó abrir la cancha por los costados con Jesús Corona por derecha e Hirving Lozano por izquierda.

Al minuto 8 Rogelio Funes Mori amenazó con hacer el primer gol del partido para México con un remate dentro del área, pero el portero Marvin Philipp tapó el disparo.

Ante la habilidad de ambos jugadores mexicanos, los zagueros trinitarios salieron a jugar con fuerza desmedida. Al minuto 10 el Chucky Lozano entró vertical al área y tras ser empujado por un defensor estrelló su rostro en la rodilla del guardameta caribeño.

Lozano quedó noqueado en el área trinitaria y el partido fue interrumpido unos seis minutos mientras se le dio atención médica para poder sacarlo de la cancha y trasladarlo a un hospital donde, ya consciente, se sometió a exámenes médicos.

Ya en el segundo tiempo, el equipo trinitario le complicó aún más las cosas a la selección mexicana que comenzó a mostrar frustración y desesperación con el paso de los minutos.

Al minuto 75 Funes Mori remató dentro del área y el cancerbero Phillip apareció para salvar a su escuadra.

México incrementó la presión al cuadro bajo trinitario. Al 78, el ‘Tecatito’ Corona conectó un remate que se fue encima del travesaño, ese mismo destino tuvo un tiro de Orbelín Pineda tres minutos después.

Al 82, Corona ensayó el disparo de media distancia; la pelota iba hacia el ángulo superior derecho pero apareció el portero Phillip para lograr la atajada.

Everyone in @TTFootballAssoc 🇹🇹 is congratulating Phillip🧤 for his outstanding match

#GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/OprfnLxhMs

— Gold Cup (@GoldCup) July 11, 2021